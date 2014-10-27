به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از 5 تا 15 آبان ماه با همکاری بنیاد رودکی و نگارخانه برج آزادی در نگارخانه فرهنگسرای بهمن برپا شده است، تعداد 50 تابلو عکس از آثار مسعود پاکدل به نمایش درآمده است این عکس ها طی هفت سال از صحنه های سریال «مختار نامه» تهیه شده است که با هدف گسترش و تبلیغ فرهنگ عاشورایی، ایجاد فضای معنوی، تقویت بصیرت و انتقال آموزه‌های عاشورا به نسل جوان در معرض بازدید عموم شهروندان قرار گرفته است.

فیلمبرداری سریال «مختارنامه» که از فروردین ماه سال 1383 آغاز و در تیر 1388 به پایان رسید، در شهرهای آران و بیدگل (کاشان)، تهران، آبادان، شوشتر، شهریار، ورامین، تاکستان، قزوین و شاهرود انجام شده‌ است و مسعود پاکدل هنرمند عکاس در مسیر فیلمبرداری این پروژه تلویزیونی بیش از 70 هزار عکس از پشت صحنه آن را به ثبت رسانده است.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به نشانی میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن، گالری شماره یک مراجعه کنند.