حال عظیم جوانروح فیلمبردار پیشکسوت خوب نیست/ نامه به صداوسیما برای همکاری

محمود فلاح تهیه‌کننده سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر از مساعد نبودن حال جسمی عظیم جوانروح فیلمبردار مطرح خبر داد و اظهار کرد: صبح امروز تلفنی با جوانروح صحبت کردم. او در خانه‌ است و حال و شرایط خوبی ندارد. او به تازگی عمل قلب باز انجام داد و بعد از این جراحی، ریه او آب آورد.

وی افزود: با اینکه مشکل ریه او رفع شد اما در آخرین مراجعه‌ای که به پزشک داشت، آخرین تشخیص این بود که او سرطان روده دارد.

فلاح یادآور شد: سرطان او پیشرفته است و ضروری است مراحل شیمی درمانی خود را به زودی آغاز کند بنابراین من از سازمان صداو سیما خواهش کردم در این زمینه کمک کند.

این تهیه‌کننده ادامه داد: من نامه‌ای برای تقدس نژاد معاون مالی و اداری سازمان نوشته‌ام تا دستور دهد مرکز بهداشت اقدامات لازم درباره بیماری جوانروح را انجام دهد.

فلاح تأکید کرد: فرزندان این فیلمبردار برجسته سال‌های سال است ایران نیستند و او به تنهایی در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کند و کسی را ندارد. بنابراین بهتر است سازمان صداوسیما مددکار یا پرستاری برای جوانروح بفرستد.

وی تصریح کرد: فعالیت‌هایی که جوانروح در این‌ سال‌ها برای سازمان انجام داده بسیار زیاد است. ابتدای ورود او به این عرصه سال 47 بوده است و آثار درخشانی در کارنامه‌اش دارد.

تهیه‌کننده «مختارنامه» گفت: با اجازه او نامه‌ای به سازمان نوشتم و پیگیر آن هستم. امیدوارم هرچه زودتر تقدس‌نژاد نامه را ببیند و به دکتر توکلی رییس مرکز بهداشت دستور همکاری بدهد.

فلاح در پایان متذکر شد: گرچه با بیمه سازمان او برای جراحی قلبش مشکل مالی نداشت اما برای شیمی درمانی مستاصل است و حقوق بازنشستگی کفاف درمان او را نمی‌دهد.

عظیم جوانروح متولد ۱۳۲۴ در اردبیل است و در سال‌های فعالیتش همکاری بسیاری با داود میرباقری داشته و از جمله در آثاری چون «مختارنامه»، «معصومیت از دست رفته» و «شاهگوش» با او همکاری کرده است.