«نیست انگاری و شعر معاصر» در قاب سیمافکر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و نقد کتاب «نیست انگاری و شعر معاصر» عصر دوشنبه 28 مهرماه با حضور یوسفعلی میرشکاک نویسنده کتاب، رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و محمد رجبی دوانی رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، به همت مؤسسه روزگار نو در دفتر شعر حوزه هنری برگزار شد.

ردیابی وضع تفکر در شعر معاصر، امری است که پیش تر در کتاب «شاعران در زمانۀ عسرت» رضا داوری اردکانی به آن پرداخته شده بود. کتاب «نیست انگاری و شعر معاصر» میرشکاک سعی دارد این مهم را مصداقی تر پیگیری کند.

این کتاب در بین مجموعه کتاب های میرشکاک، البته بی سابقه نیست و از زاویه ای ما را به یاد کتاب «در سایه سیمرغ» می اندازد که با نگاهی تأویلی در ظاهر شعر حکیم ابوالقاسم فردوسی، پرده از باطن آن بر می دارد و خرد برتر را به نمایش می گذارد. چرا میرشکاک به جای انتشار مجموعه اشعارش دست به چنین کاری زده است؟

وی در پاسخ به این پرسش در مقدمه کتاب چنین می نویسد :برای قدم گذاشتن در راه حق، نیازمند آن هستیم که ببینیم لااقل در دو سه قرن اخیر و به ویژه پس از مشروطه، چه بر سر تفکر ما آمده است که به هرطرف رو می کنیم، سرزنش خار مغیلان هست و نشان کعبه نیست و چرا امید به هر گشایشی، برنیامده به فروبستگی بدل می شود؟

شایان ذکر است این کتاب که 500 صفحه بوده و در قطع رقعی طراحی شده است، توسط «انتشارات روزگار نو» در نیمه اول مهرماه، روانه بازار نشر شده است.

سیمافکر سعی کرده است در گزارشی خبری - تحلیلی، به نشست رونمایی از آخرین نوشتۀ یوسفعلی میرشکاک بپردازد.

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