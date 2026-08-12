مطیعی: شناخت دشمن نخستین گام ایستادگی در جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ مرتضی مطیعی بعدازظهر چهارشنبه در یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت که در دانشگاه دامغان برگزار شد، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این اجلاسیه امسال برای نخستین‌بار پس از شهادت رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود و از این رو، محور این رویداد امسال ایشان و خدماتشان به جهان اسلام و جبهه مقاومت است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین درس‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی برای مردم مسلمان، به‌ویژه محور مقاومت، شناخت دشمن و ایستادگی در برابر آن بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی و جهاد تبیینی ایشان موجب شد هیمنه دشمن نزد کشورهای مسلمان فروبپاشد، بیان کرد: این موضوع از برکات خون رهبر شهید است.

مطیعی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که رهبر شهید انقلاب اسلامی به مردم آموخت، چگونگی ایستادگی در برابر دشمن بود، گفت: نخستین گام در این مسیر، بر اساس آموزه‌های این شهید بزرگوار، شناخت دشمن و مسیرهای او است.

وی با بیان اینکه به‌کارگیری آموزه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در جبهه مقاومت بسیار مؤثر بود، افزود: ایشان ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم را به همه مسلمانان آموختند.

امام جمعه سمنان همچنین ضمن قدردانی از برگزارکنندگان یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت، تأکید کرد: این همایش فرصت مناسبی برای زنده نگه داشتن یاد مجاهدت‌ها و بزرگان عرصه مقاومت است.

گفتنی است علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و همچنین آیت‌الله موسی شبیری زنجانی از آیات عظام در این رویداد معنوی در دامغان حضور دارند.