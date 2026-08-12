استاندار گیلان: ایران با اقتدار در برابر نظام سلطه ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در مراسم سالروز ارتحال حضرت محمد(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره امام مجاهد شهید و شهدای جنگ تحمیلی که در رودسر برگزار شد، با اشاره به خانه‌نشینی ۲۵ ساله حضرت علی(ع)، اظهار داشت: مصیبت از نقطه‌ای آغاز شد که سنت پیامبر اکرم به فراموشی سپرده شد و رسالت آن حضرت، معارف عظیمی بود که باید پاس داشته شود.

استاندار گیلان در ادامه با تأکید بر دستاوردهای دفاعی کشور، بیان کرد: توانمندی امروز ایران در عرصه‌های موشکی، پهپادی و صنایع دفاعی، نتیجه آینده‌نگری و معماری هوشمندانه فرماندهان شهید و در رأس آنان امام مجاهد شهید است؛ ظرفیتی که با ایجاد آمادگی مستمر، امنیت پایدار کشور را تضمین کرد و دشمن را ناکام گذاشت.

حق‌شناس آمادگی، انسجام و توان عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از مهمترین جلوه‌های اقتدار کشور دانست و اضافه کرد: پس از شهادت جمعی از فرماندهان و مسئولان ارشد نیز، نیروهای مسلح در کوتاه‌ترین زمان، با حفظ انسجام فرماندهی، به دشمن پاسخ قاطع، هوشمندانه و بازدارنده دادند.

وی تصریح کرد: این سطح از آمادگی، نشان‌دهنده استحکام ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران و حاصل مدیریت هوشمندانه، تربیت نیروهای متعهد، فرهنگ ایثار، فداکاری شهدا و میراث ارزشمند شهدا است؛ ظرفیتی که امنیت، عزت و استقلال کشور را در برابر هرگونه تهدید تضمین می‌کند.

استاندار گیلان با اشاره به پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف، افزود: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها و تحریم‌ها، امروز در حوزه‌های مختلف حرفی برای گفتن دارد و با اقتدار در برابر نظام سلطه ایستاده است.

حق‌شناس در پایان با تأکید بر اینکه شهدا آگاهانه مسیر حق را انتخاب کردند، گفت: امروز نیز وظیفه همه ماست که بر آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی پایبند بمانیم و راه آنان را ادامه دهیم.