«جامه دران» بیابانکی چاپ چهارمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از ماه محرم، انتشارات فصل پنجم، چهارمین چاپ از مجموعه شعر «جامه دران» سروده سعید بیابانکی را روانه بازار کتاب کرد.
این کتاب شامل تمامی اشعار آئینی بیابانکی است که در سالهای اخیر و در مجموعههای گوناگون منتشر شده است و او در این کتاب آنها ار در کنار هم در یک مجموعه گردآوری کرده است.
این کتاب شامل ۳۴ عنوان از اشعار بیابانکی است که یشتر آنها در قالب غزل بوده اما مثنوی و چهارپاره نیز در میان آنها وجود دارد.
کی از اشعار این مجموعه با عنوان عصر عاشورا به شرح زیر است:
لبانمان همه خشکند و جشمها چه ترند
دون سینه من شعرها چه شعلورند
نیامد آن سبویی عطش بنوشدمان
هزار سالها گذشته است و چشمها به درند
چه رفته بر سر آن دستهای آب آور
که خیمههای عطش سوز تشنه خبرند
کجاییاند مگر این سران سرگردان
که از تمام شهیدان روزگار سرند
فراز نی دولبت را به سوختن واکن
که شاعران به مضامین ناب تشنهترند
به حیرتاند زمین و زمان که بر سر نی
شرر فشاندی و نیزارها پر از شکرند
نخواندهاند مگر حج ناتمام تو را
که حاجیان به حج رفته باز هم حجرند
شبی بیا به تسلای این عزاخانه
که نالهها غریبانه بی تو بی اثرند
تو در میان غزلهای ما نمیگنجی
مفصلی تو این بیتها چه مختصرند
از بیابانکی پیش از این نیز مجموعه شعر نامههای کوفی با مضامین آئینی و اجتماعی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است که تاکنون ر سه نوبت تجدید چاپ شده است.
چاپ چهارم کتاب «جامه دران» با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با قیمت ۷ هزار تومان منتشر شده است.