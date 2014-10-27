شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند موجب تحول عظیم درمسائل فرهنگی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری با اشاره به جایگاه بسیار رفیع شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: شورای عالی باید به انجام وظایفی که بر عهده اش است سرعت ببخشد و در جهت سیاست گذاری مسائل فرهنگی، حمایت از عناصر فعال متدین فرهنگی کشور، کسانی که در جهت نظام جمهوری اسلامی حرکت می کنند وهمچنین از طرف دیگر محدود کردن کسانی که دلبسته به این نظام نیستند و حرکات اشان در خلاف جهت ارزش های این انقلاب است، فعال تر عمل کند.

وی همچنین با اشاره به لزوم هم افزایی فرصت ها و ظرفیت‌هایی که مقام معظم رهبری به آن تأکید داشتند افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند از این فرصت ها که رهبر کبیر انقلاب اسلامی به آن اشاره داشتند، اعم از اشخاص و شخصیت های حقیقی جامعه، تشکل های فرهنگی و مردمی و دستگاه های اجرایی که فعالیت های فرهنگی آنان در جهت نظام است نهایت استفاده را در راستای مسائل فرهنگی همسو با انقلاب، داشته باشد.

طاهری همچنین در ادامه گفت: در این راستا با چالش هایی روبه رو هستیم که بخشی از آن به کوتاهی های خودمان وبخش گسترده آن به هجمه دشمنان از خارج به وسیله فضای مجازی و غیره بر می گردد که باید در مقابل این چالش ها ایستادگی کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه در خصوص طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها تأکید کرد: به جز مرکز رسیدگی به امور مساجد آن هم فقط برای استان تهران، متولی مشخصی برای مساجد در کشور نداریم به همین منظور کار بررسی این طرح آغازشد که خوشبختانه این طرح تقریباً به پایان رسیده و در نوبت رسیدگی دستور جلسه صحن علنی است.

وی ادامه داد: در این طرح یک معاونتی را در سازمان اوقاف تعریف کردیم که وظیفه این معاونت نظارت و هماهنگی بین همه دستگاه هایی است که وظایفی در قبال مساجد ونمازخانه ها دارند اما این مسئولیت را در قبال مساجد انجام نمی دهند مانند وزارت راه که در برخی قوانین قبلی اش موظف بود مساجد بین راهی ایجاد کند اما متأسفانه همه این قوانین زمین ماند که انشاالله بعد از تصویب این طرح در صحن علنی، این معاونت کار خود را آغاز می کند.