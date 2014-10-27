به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در خصوص نشست خود با اعضای کمیته فنی و کارلوس کی‌روش، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه یکی از بندهای قراردادهای سرمربی تیم ملی ایران، نظارت بر تیم های پایه است، کی‌روش در این نشست حضور داشت.

کی‌روش می‌گوید، باید به کادر امید فرصت داد

وی اضافه کرد: کی‌روش در این نشست اعلام کرد هر فردی به عنوان سرمربی تیم ملی امید فعالیت می‌کند باید با برنامه‌ریزی دقیق پیش برود تا موفق باشد. باید به کادری که انتخاب می‌کنیم، اعتماد کرده و فرصت دهیم. همه ما باید دست به دست هم دهیم تا کادر فنی امید برنامه‌های خود را اجرا کند و نباید خللی در روند تمرینات و برنامه‌های تدارکاتی این تیم ایجاد شود.

رئیس فدراسیون در ادامه یادآور شد: نظرات کی‌روش را شنیدیم و منتظریم تا وینگادا به ایران بیاید و نظرات خود را اعلام کند تا در نهایت پس از تصمیم گیری کمیته فنی و توسعه، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ کند.

وی در ادامه درباره حضور رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا در تهران تاکید کرد: نشست بسیار خوبی را روز گذشته با آنها برگزار کردیم و البته رئیس فدراسیون ایتالیا علاقه زیادی به اجرایی شدن این تفاهم‌نامه از خود نشان داد. از دیگر نکات مهم و قابل توجه نشست روز گذشته، اطلاع آنها از وضعیت حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ایران بود.

حق پخش یک میلیاردی برای سری آ ایتالیا

کفاشیان در ادامه افزود: زمانیکه مسئولان فدراسیون ایتالیا متوجه شدند مبلغ حق پخش صدا و سیما ایران 7 میلیون دلار است، تعجب کردند. تاوچیو اعلام کرد حق پخش تلویزیونی برای لیگ ایتالیا (سری آ) یک میلیارد دلار است. البته وی تاکید کرد فدراسیون فوتبال ایتالیا درآمدی حدود 160 میلیون دلار در یک سال دارد که 50 میلیون دلار آن از دولت و حدود 60 میلیون دلار آن از پخش مسابقات تیم‌های ملی آنها است و مابقی نیز از طریق اسپانسرها تامین می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تاوچیو در نشستی که شب گذشته داشتیم به این موضوع اشاره کرد که اسپانسری وجود دارد تا حق پخش بازی‌های لیگ ایران را خریداری کند و اکنون منتظر ارسال ایمیل از سوی اسپانسر ایتالیایی هستیم.

حق پخش ندهند، برگزاری لیگ معنایی ندارد

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه یادآور شد: مسئولان فدراسیون ایتالیا معتقدند با این مبلغ کم نمی‌توان به سوی حرفه‌‎ای شدن پیش رفت و باید شرایط برای ایجاد رقابتهای لیگ در سطح حرفه‌ای فراهم شود. اگر حق پخش داده نشود، برگزاری لیگ هیچ معنایی ندارد و جای تعجب است که در ایران چطور تیم ها تا این حد پیش رفته و مسابقات خود را برگزار کرده‌اند.

وی افزود: رئیس فدراسیون ایتالیا به همراه هیات خود با سازمان لیگ نیز جلساتی را برگزار می‌کند و در نشست امروز قرار است تا زمینه حضور مربیان ایرانی در این کشور برای دوره‌های آموزشی فراهم شود و به عنوان کارآموز در کنار مربیان با تجربه و زبده ایتالیایی دوره ببینند.

قرارداد با کارخانه تولید چمن مصنوعی

کفاشیان صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: همچنین قرار شد تا با کارخانه‌ای که آخرین تکنولوژی چمن مصنوعی را در اختیار دارد، وارد مذاکره شده و برای ایران رایزنی کنند تا بتوانیم با در اختیار داشتن این تکنولوژی، زیر ساخت‌های فوتبال ایران را تا حدودی مهیا کنیم. ضمن اینکه قرار شد در بخش آکادمی و مربیان پایه، استعدادیاب‌های خود را به ایران اعزام کنند تا مربیان ما در کنار آنها تجربه کسب کرده و در فوتبال پایه بتوانیم موفق‌تر از گذشته باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: همانطور که روز گذشته در نشست با رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا عنوان شد، گروهی از استعدایاب‌های زبده به سرپرستی یکی از پیشکسوتان مطرح ایتالیا در حال فعالیت در این کشور هستند که قرار است در آینده‌ای نزدیک برای آموزش به ایران بیاید.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: ضمن اینکه این کشور از مربیان خوب در بخش بانوان بهره می‌برد که قرار است با حضور در ایران در کنار مربیان ایرانی قرار گرفته تا فوتبال بانوان نیز از مربیانی برجسته این کشور بهره لازم را ببرد.