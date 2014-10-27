وجود 400 بیمارستان وقفی در کشور/ ضرورت گسترش فرهنگ وقف در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی با اشاره به این که این جلسات قدمی مهم برای احیای نیات واقفین خیراندیش جهت حفظ سلامت جامعه است، گفت: این ایام که مقارن با ماه محرم است، را به فال نیک می گیریم و امیدواریم که خون پاک حضرت سید الشهدا در این امر خیر کمک کننده باشد تا این مهم محقق شود.

وی در خصوص اقداماتی که تا کنون در سازمان اوقاف صورت گرفته است، افزود: ایجاد بانک اطلاعات موقوفات به صورت جامع طراحی شده و در سطح کشور نیز بیش از 600 نقطه از این ابزار روز بشری استفاده می کنند. همچنین تمام وقف نامه ها و اسناد و مدارک واقفین به عنوان یک سند شرعی، حقوقی، و قانونی تنظیم و در سراسر کشور جمع بندی و ثبت شد تا از آسیب ها و آفات مصون بماند.

محمدی خاطرنشان کرد: طبق گزارشات انجام شده، بیش از 500 هزار صفحه وقف نامه و اسناد مربوطه از گذشتگان و نیاکان ملت ایران وجود داشته که ثبت و ضبط گردیده و بر اساس نیات واقفین در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت دسته بندی این اسناد صورت گرفته است.

وی با اشاره به این که در حوزه سلامت سرمایه خوبی به عنوان وقف داریم، گفت: بر اساس گزارشات بیش از 400 بیمارستان و مرکز درمانی به صورت وقف وجود دارد که تعدادی در تهران و برخی نیز در استان ها و شهرستان ها است.

به گفته محمدی، از آنجا که تصمیم داشتیم از این ظرفیت خوب و سرمایه مطلوب استفاده بهینه کنیم، لازم بود که در حوزه موقوفات متخصصان بخش بهداشت و درمان مشارکت و همراهی داشته باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: در زمان وزارت دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، آمادگی خود را جهت کمک در حوزه وقف به وزارت بهداشت اعلام کردیم ضمنا پس از ابلاغ سیاست های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری از اواخر سال 92 تا کنون در این حوزه اقدامات مفیدی صورت گرفته است.

به گفته محمدی، دو هکتار زمین در شیراز برای احداث بیمارستان تخصصی سرطان تعلق گرفته و اکنون در دست احداث است که برخی از پزشکان بسیجی و انقلابی از جمله دکتر ایمانیه و دکتر ملک حسینی به طور جدی پیگیر این موضوع هستند.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان این که یکی دیگر از موقوفات بیمارستان جامع تخصصی سرطان در شهرری است که 25 هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد، بیان داشت: ضمنا طی توافقاتی با موسسه رویان مقرر شد یک زمین موقوفی دیگر در شرق تهران که در حوزه درمان 50 سال معطل مانده بود، به مساحت 15 هزار متر در اختیار آنها قرار گیرد تا بیمارستان سلول های بنیادی برای خدمت در حوزه سلامت احداث شود.

وی در ادامه افزود: نیت واقفین قدم برداشتن در راه خداست بنابراین ضروری است که در این راه با شناسایی و ساماندهی موقوفات درمانی، آنها را برای ارائه خدمات به مردم آماده کنیم که این امر مستلزم هم افزایی دستگاه های ذیربط است.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید براینکه، باید از ظرفیت ها بالفعل و بالقوه در این حوزه برای تحقق امر خیر استفاده کنیم، افزود: سازمان اوقاف، وزارت بهداشت و شهرداری به تنهایی قادر نیستند که موقوفات در حوزه سلامت را به بهره برداری برسانند، اما وقتی که همه این دستگاه ها در کنار هم قرار بگیرند، با استفاده از سرمایه های مادی و معنوی یکدیگر، توانایی مضاعفی برای تحقق این مهم ایجاد خواهد شد.

وی حوزه وقف را عرصه ای بین المللی خواند و گفت: ایرانیان خارج از کشور برای کمک و یاری رساندن در حوزه بهداشت و درمان انگیزه زیادی دارند و اگر شاهد اقدامات اساسی و حساب شده در حوزه وقف در داخل کشور باشند، اعتمادشان برای مشارکت دوچندان خواهد شد.

محمدی با اشاره به اینکه دانشگاه های هاروارد و آکسفورد خیریه و وقف هستند، افزود: ما باید از الگوهای قوی تر و باانگیزه های بالاتری در این خصوص استفاده کنیم.