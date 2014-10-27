به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی ظهر دوشنبه در اولين جلسه هم انديشي نخبگان فرهنگي و اجتماعي در شوراي شهر همدان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت حوزه فرهنگی، اظهار کرد: سیاست‌ها و مهمترین برنامه های کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان حرکت در مسیر تحقق فرمایشات رهبری است که جلسات هم انديشي صاحب نظران و نخبگان فرهنگي در شورا در راستای تاکیدات معظم له در توسعه فرهنگی تشکیل می شود.

وي از برگزاري جلسات هم انديشي نخبگان و صاحب نظران فرهنگي و اجتماعی به صورت مستمر در شورا خبر داد و افزود: اين جلسات به مثابه اتاق فكر مديريت شهري در شورا با هدف تولید محتوا است تا شهرداری بتواند برنامه سال را تهيه و تنظيم كرده و پس از تدوين اجرا كند.

از ظرفيت تشكل ها و نهادهاي مردمي در اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي استفاده شود

وي با بيان اينكه بايد از ظرفيت تشكل ها و نهادهاي مردمي در اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي استفاده كرد، گفت: بهره گيري از نظرات متخصصين و صاحب نظران فرهنگي و اجتماعي در تحقق اهداف فرهنگی راهبردی مدیریت شهری است و انتظار مي رود با هم انديشي و ارائه نظارت راهبردي بتوان برنامه هاي تاثيرگذار براي شهر تدوين كرد.

عضو شوراي اسلامي شهر همدان نیز گفت: عليرغم اينكه مباحث فرهنگي بسيارمهم، پيچيده و تاثيرگذار در تمامي امور است اما به اين مباحث ساده نگاه می شود.

رضا ميرزايي با بيان اينكه فرمايشات مقام معظم رهبري از اركان اصلي جامعه در رابطه با تمامي مباحث بويژه توسعه است، اظهار كرد: توجه به مباحث اعتقادي و ديني در تدوين برنامه هاي فرهنگي امري ضروري است.

وي با اشاره به دسيسه ها و توطئه هاي دشمنان عليه ايران اسلامي افزود: در این راستا در گذشته دشمنان از روشهاي مختلف از جمله اقتصادي وارد عرصه شدند اما موفق نشدند و امروز به اين نتيجه رسيده اند كه از طريق جنگ نرم به دنبال براندازي نظام و نهضت هاي اسلامي برآمده كه علاوه بر دنياي اسلامي تمامي آزادي خواهان دنيا را هم در بر گرفته است.

وي با تاكيد بر اينكه همه مسئولان ذيربط در مقابل تهاجم و هجمه هاي فرهنگي مسئوليت دارند، اظهار كرد: در مقابله با دسيسه هاي دشمنان و تحقق اهداف فرهنگي عملكرد و تدوين برنامه ها بايد به گونه اي باشد كه در حوزه كاري تمامي اقشار جامعه را در برگيرد و خروجي مطلوبي در پي داشته باشد.

ميرزايي بر ضرورت توجه به فعاليت هيئت هاي مذهبي و حركت در اين مسير تاكيد كرد.