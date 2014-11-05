نمایشگاه سبک زندگی حسینی در بجنورد دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با آغاز دهه دوم محرم نمایشگاه سبک زندگی حسینی از دیروز تا امروز به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه و دانشگاه علوم قرآنی خراسان شمالی در محل حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع) برپا شد.

نمایشگاه مزبور در ۱۰ غرفه از جمله غرفه های مسیر کاروان عشق، وداع یار، وفاداری، خرابه های شام، واجب فراموش شده(امر به معروف و نهی از منکر)، ورودی دوزخ، وقف توشه ای ماندگار، علم و دانش، میوه دل(فرزندان) و پرسش و پاسخ شرعی دایر شده است.

نمایشگاه سبک زندگی حسینی از دیروز تا امروز تا ماه صفر در محل حرم مطهر حضرت سیدعباس (ع) بجنورد برای بازدید عموم دایر است.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی صبح امروز در مراسم افتتاح این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را آشنایی خانواده ها با زندگی امام حسین(ع) عنوان کرد.

به گفته وی در برگزاری نمایشگاه سبک زندگی حسینی از دیروز تا امروز افزون بر دانشجویان دانشگاه علوم قرآنی خراسان شمالی، چهار مبلغ بومی و اعزامی از حوزه های علمیه قم مشارکت دارند.