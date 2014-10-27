فرانسه ناو میسترال را به روسیه تحویل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، یک مقام فرانسوی از تحویل یکی از ناوهای میسترال ساخت این کشور به روسیه در روزهای آینده خبر داد. این مقام فرانسوی که نامش ذکر نشده است، گفت: تحویل نخستین ناو با قابلیت حمل بالگرد در روزها یا هفته های آینده انجام خواهد شد.

قرار بود اولین ناو ساخت فرانسه در سال 2014 و دومین ناو در سال 2015 تحویل روسیه شود اما در پی تحولات در شرق اوکراین فرانسه اعلام کرده بود شرایط برای تحویل این دو ناو به روسیه فراهم نیست.

روسیه پیشتر تهدید کرده بود چنانچه پاریس قرارداد را نقض کند، روسیه از فرانسه شکایت خواهد کرد.