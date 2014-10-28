آیت الله مهدوی کنی تا آخرین لحظه حامی ولایت و انقلاب بود/ فتنه خط قرمز نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی، شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت ارتحال آیت الله مهدوی کنی، رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری که با حضور آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، علوی گرگانی و اعضای جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری در مسجد اعظم قم برگزار شد، در سخنانی با تجلیل از شخصیت علمی و انقلابی این عالم مجاهد اظهار داشت: آیت الله مهدوی یکی از عناصر اصلی انقلاب اسلامی بود که از ابتدای انقلاب تا پایان عمر خود در مسیر و حامی و پشتیبان انقلاب اسلامی بود و لحظه ای از ولایت و انقلاب جدا نشد.

وی با بیان اینکه آیت الله مهدوی کنی عالمی بصیر و مجاهد بود، افزود: ایشان تفقه عمیقی در دین داشت و در پای دروس اساتیدی همانند آیت الله بروجردی، امام راحل و علامه طباطبایی در حوزه علمیه تربیت شد و بر مسائل دینی و فقه اسلامی تسلط داشت.

عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به زندگی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری ابراز داشت: آیت الله مهدوی کنی وقتی دروس خود را در حوزه علمیه قم به پایان رساند به تهران آمد و مشغول تبلیغ دین شد.

وی ابراز داشت: آیت الله مهدوی کنی در زمان طاغوت و در زمانی که به زبان آوردن نام امام راحل جرم بود؛ به صراحت فتواهای امام راحل را برای مردم با شجاعت بیان می‌کرد و ترسی نداشت.

آیت الله مهدوی کنی در مسیر دین استقامتی جانانه داشت

آیت الله خاتمی با بیان اینکه آیت الله مهدوی کنی در مسیر دین استقامتی جانانه داشت افزود: استقامت آیت الله مهدوی کنی در مسیر دین ستودنی بود و ایشان در هر شهری که تبعید می‌شدند، نماز جماعت برپا می‌کردند و همواره در مسیر درست و صراط حق حرکت می‌کردند.

وی با اشاره به شکنجه‌هایی که آیت الله مهدوی کنی در زندان‌های ستم شاهی شده بود بیان داشت: ایشان در زندان‌های طاغوت با وجود شکنجه‌های فراوان و شلاق‌هایی که می‌خورد، اما از مواضع حق خواهانه خود در طرفداری از دین و امام عقب نشینی نمی‌کرد.

آیت الله مهدوی تولی و تبری را در اوج خود داشت

عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به همراه بودن آیت الله مهدوی کنی با امام راحل و مقام معظم رهبری بیان داشت: ایشان حقیقتا در زمان حیات امام راحل؛ یار و یاور امام بود که تعبیر امام راحل در مورد آیت الله مهدوی کنی کم نظیر است که فرمود؛ "من ارادتمند آقای مهدوی بوده‌ام، هستم و خواهم بود".

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: با وجود اینکه آیت الله مهدوی کنی از مقام معظم رهبری بزرگ‌تر بودند امام همواره به ایشان ارادت داشته و ولایتمداری خود را نشان می‌دادند و ایشان تولی و تبری را در اوج خود داشت.

وی همچنین ابراز داشت: برای ریاست مجلس خبرگان با آیت الله مهدوی کنی مدت‌ها گفتگو کردیم و ایشان بعد از ساعت‌ها اصرار این مسئولیت را پذیرفتند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به نشاط انقلابی آیت الله مهدوی کنی؛ در مورد موضع ایشان در خصوص فتنه ۸۸ عنوان کرد: در جلسه‌ای یکی از دوستان آیت الله مهدوی کنی که سابقه دوستی ۵۰ ساله با ایشان داشت از سران فتنه حمایت کرد که آیت الله مهدوی کنی از گفته‌های آن فرد عصبانی شد و به وی گفت اگر می‌خواهید از آنان حمایت کنید رفاقت ۵۰ ساله‌مان را خاتمه می‌دهم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: امروز در نظام اسلامی فتنه، خط قرمز است و وزیران و دولتمردان باید بر اساس‌‌‌ همان عهدی که در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی در خصوص تبری از فتنه بستند، عمل کنند.