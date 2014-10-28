علت منتشر نشدن فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید حاجی فرجی روز سه شنبه در حاشیه نشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران که قرار است از 9 تا 12 آذر 93 در محل پژوهشگاه نیروی تهران برگزار شود، گفت: قطعا برخورد با کالاهای آسیب رسان به سلامت، زمان بر خواهد بود و در مدت کوتاهی نمی توان از تولید محصولاتی که سلامت مصرف کنندگان را تهدید می کنند، جلوگیری کرد.

وی با عنوان این مطلب که در دانمارک به عنوان کشوری پیشرفته در بحث سلامت تغذیه 30 سال طول کشید که کاهش مصرف نمک در تولید محصولات غذایی را انجام دهند، افزود: از سال گذشته کمیته و کارگروه تخصصی به منظور بررسی وضعیت محصولات غذایی تشکیل شد که یک ماه پیش جمع بندی این کارگروه به معاونت بهداشتی و سازمان غذا و دارو ارائه گردید.

حاجی فرجی ادامه داد: هدف این کمیته تخصصی، کاهش چربی، شکر و نمک در تولید محصولات غذایی است.

وی با اشاره به تعامل و همکاری که وزارت بهداشت و صنایع غذایی در ارتباط با این موضوع دارند، گفت: ما این آمادگی را داریم که با صنایع غذایی برای جایگزین مواد آسیب رسان به سلامت، همکاری کنیم.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ایران با اعلام اینکه در حال حاضر تنها 2 تا 5 درصد روغن مصرفی کشور در داخل تولید می شود و مابقی آن وارداتی است، تاکید کرد: باید برای کشت دانه های روغنی، بیشتر توجه کنیم.

حاجی فرجی در ادامه با عنوان این مطلب که 55 تا 70 درصد افراد جامعه دچار اضافه وزن و چاقی هستند و این خطر بزرگی برای سلامت کشور است، افزود: دومین عامل مرگ و میر در کشور، بیماریهای غیرواگیر هستند.