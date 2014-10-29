سوشا و نیلسون هر دو عالی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، نادر باقری در خصوص وضعیت دروازه‌بان‌های تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از عملکرد دروازه‌بان‌هایمان دفاع می‌کنم. آنها اشتباه خاصی در هفته‌های اخیر نداشتند و نباید انتظار داشت دروازه‌بان، شق‌القمر کند.

وی افزود: ما دو دروازه‌بان خیلی خوب داریم که داشتن هر یک از آنها آرزوی سایر تیم‌ها است. همانطور که قبلا گفتم بازی‌ها را بین سوشا و نیلسون تقسیم نکرده‌ایم، سیستم چرخشی نداریم، به شرایط آنها از هر سه نظر؛ بدنی، فنی و روحی نگاه می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم کدامیک درون دروازه باشند.

مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس در خصوص اینکه به نظر می‌رسد او بعد از بازی با راه آهن باید به جهت عملکرد شاگردش خوشحال‌ترین فرد باشد، ادامه داد: من هم مثل بقیه خوشحال بودم، ما یک تیم هستیم. وقتی می‌بریم از مدیریت تا بازیکنان همه خوشحال می‌شویم.

وی در ادامه اضافه کرد: البته سوشا هم خیلی عالی کار کرد و فکر می‌کنم عملکرد او، همه را سر ذوق آورد. کل مجموعه تیم، در این مسابقه روان بازی کرد و از معدود بازی‌هایی بود که اکثر نفرات را داشتیم، هر چند دغاغله و علی عسگری نبودند. با این شرایط به راه آهن موقعیت ندادیم و اگر بد اقبال نبودیم کار حتی به وقت اضافه نمی‌کشید.

باقری با اشاره به بعضی انتقادها خاطرنشان کرد: انتقاد همیشه وجود دارد. از بعضی هم بهره‌برداری می‌کنیم اما بعضی موارد بی‌انصافی است. ما دو دروازه‌بان داریم که یکی سال قبل دروازه‌بان قهرمان لیگ و دیگری دروازه‌بان نایب قهرمان لیگ بودند. کارنامه من هم مشخص است. در سالی که در تراکتورسازی بودم بهترین عملکرد دفاع و خط دروازه را بین همه تیم‌ها داشتیم.

وی یادآور شد: ما در بازی‌های اخیر گلی نخوردیم که بخواهم بگویم ضعف فنی دروازه‌بان بود. به طور کلی وقتی گلی دریافت می‌شود، بالاخره همه در آن نقش دارند. من حاضرم با همه آنهایی که اعتقاد دارند در بازی‌های اخیر گل مفت و بد خوردیم بحث فنی داشته باشم. بالاخره گلر هم نمی‌تواند شق‌القمر کند.

مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس در پایان گفت: در بازی با راه آهن هم چون دیده بودیم سوشا چقدر خوب پنالتی می‌زند و در آن لحظه هم از نظر روحی و روانی در اوج بود با خواسته‌اش موافقت شد که پنالتی بزند و بعد از پنالتی او هم دیدیم که تیم حریف از نظر روانی به هم ریخت.