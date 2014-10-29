20 بسته کارآفرینی گیاهان دارویی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد عمویی، عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی و مجری مجلد بسته های کارآفرینی از اتمام تدوین 20 بسته کارآفرینی به همت متخصصین، کارشنان و فعالان عرصه گیاهان دارویی خبر داد و گفت: بسته های کارآفرینی دیگری نیز به زودی تدوین و در اختیار علاقه مندان و کارآفرینان این حوزه قرار می گیرد.

وی افزود: بسته های کارآفرینی که برای اولین بار تهیه و تدوین آن از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیشنهاد داده و حمایت مالی و معنوی شد، هم اکنون در 4 بخش کشت و پرورش، آموزش و ترویج گیاهان دارویی، صنعت و فرآوری گیاهان دارویی در حال تدوین است.

عمویی با بیان اینکه با برنامه ریزی انجام شده بسته های کارآفرینی در 20 عنوان تهیه و تدوین می شود، اظهار کرد: این اقدام در راستای تکمیل زنجیره تولید تا مصرف انجام می شود.

وی به کارگروه های شکل گرفته برای تدوین بسته های کارآفرینی اشاره کرد و گفت: برای تدوین20 بسته های کارآفرینی تهیه شده 20 کارگروه شکل گرفته است که در هر کارگروه 5 متخصص و خبره این صنعت حضور دارند. همچنین برخی از متخصصان به دلیل سطح علمی بالاتر و اشراف بیشتر به حوزه گیاهان دارویی به طور مشترک در چند کارگروه ایفای نقش می کنند.

نویسنده مجلد بسته های کارآفرینی با بیان اینکه در تدوین بسته های فوق گیاهانی که سطح کشت بیشتری در کشور دارند مورد استفاده قرار گرفته اند، افزود: از جمله این گیاهان می توان به مریم گلی، آلوئه ورا، نعنا، آویشن، بادرنجبویه، همیشه بهار، رازیانه و زیره اشاره کرد.

به گفته وی، بازه زمانی در نظر گرفته شده برای تکمیل و تدوین بسته های کارآفرینی سه سال است، این در حالی است که برای اجرایی شدن و جذب سرمایه گذار در حوزه های تدوین شده نیازمند برنامه ریزی 5 ساله هستیم. اطلاعات موجود در تدوین بسته های کارآفرینی براساس تحلیل اولیه و نیازسنجی و ارزیابی 400 سرمایه گذار و کارآفرین این حوزه جمع آوری شده است.

وی همچنین بیان کرد: مخاطبان در نظر گرفته شده برای بسته های کارآفرینی در ابتدا بنگاه های کوچک و افرادی هستند که می خواهند با سرمایه کم صاحب یک شغل پایدار در حوزه گیاهان دارویی شوند. اما در نگاه کلان کارآفرینی مخاطبان این بسته ها را بنگاه های بزرگ تشکیل می دهند.

عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی توجه به بحث صادرات و برندسازی گیاهان دارویی را از دیگر بخشهای مورد نظر برای تدوین بسته های کارآفرینی جدید برشمرد و افزود: اولویت این بخش با کشت و پرورش گیاهان ارگانیک و برندسازی آن است.

به گفته وی اگر چه در تدوین بسته های کارآفرینی سعی بر خودآموز بودن آن شده است، اما برای موفق بودن در آموزش بسته های تدوین شده کارآفرینی موضوع آموزش ومشاوره در اختیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) قرار گرفته و در این راستا مزارع الگویی نیز در این مرکز ایجاد شده است.

عمویی در ادامه تبدیل هزینه به فایده را از جمله ویژگی بسته های کارآفرینی گیاهان دارویی برشمرد و تصریح کرد: سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه هستند می توانند با بازدید از این مرکز و دیدن نحوه تولید نشای پایلوت در مزرعه نمونه ایجاد شده در مرکز آموزش امام خمینی (ره) از روند پیشرفت کار و میزان موفقیت آن اطمینان حاصل کنند