به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین انتظامی شهرستان اسفراین اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی در سطح شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، سارق سابقهدار را حین فروش سه کیلوگرم سیم مخابراتی شناسایی و دستگیر کردند.
جانشین انتظامی شهرستان اسفراین ادامه داد: متهم در تحقیقات انجامشده به هشت فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی اعتراف کرد.
وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و اموال مسروقه نیز به نماینده اداره مخابرات تحویل داده شد.
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