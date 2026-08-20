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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

سارق سیم‌های مخابراتی حین فروش در اسفراین دستگیر شد

سارق سیم‌های مخابراتی حین فروش در اسفراین دستگیر شد

بجنورد- جانشین انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری سارق سیم و کابل‌های مخابراتی حین فروش و اعتراف وی به ۸ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین انتظامی شهرستان اسفراین اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، سارق سابقه‌دار را حین فروش سه کیلوگرم سیم مخابراتی شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین انتظامی شهرستان اسفراین ادامه داد: متهم در تحقیقات انجام‌شده به هشت فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی اعتراف کرد.

وی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و اموال مسروقه نیز به نماینده اداره مخابرات تحویل داده شد.

کد مطلب 6922101

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