به گزارش خبرنگار مهر، حجت خادمینژاد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای طرح مکانمحور شدن اطلاعات جامعه عشایر در ۱۵ استان کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای دقت، سرعت و اثربخشی خدماترسانی در حوزههای آموزشی، بهداشتی، تأمین نهادههای تولید و آبرسانی به استقرارگاههای عشایری اجرا میشود.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی افزود: با اجرای این طرح، نیازها و خدمات مورد نیاز جامعه عشایری بر پایه اطلاعات مکانی و با برنامهریزی، نظارت و مدیریت مؤثرتری دنبال خواهد شد.
خادمی نژاد با تأکید بر اهمیت تحلیل دادهها اظهار کرد: اطلاعات دقیق مکانی در موضوعاتی همچون تأمین علوفه، واکسیناسیون دام، بازاریابی و بازاررسانی محصولات، نیازهای بهداشتی، سرکشی به خانوارهای عشایری و آموزش بهرهبرداران، نقشی تعیینکننده دارد و زمینه ارائه خدمات هدفمندتر را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: این طرح در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که بر ایجاد زیرساختهای تولید و تأمین معیشت پایدار برای روستاییان و عشایر تأکید دارد، عملیاتی میشود.
خادمی گفت: خراسان جنوبی در زمره ۱۵ استان منتخب برای اجرای طرح مکانمحور شدن اطلاعات جامعه عشایر قرار گرفته است.
وی افزود: در مرحله نخست، این طرح در شهرستانهای نهبندان و درمیان اجرا میشود و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری را تحت پوشش قرار خواهد داد.
نظر شما