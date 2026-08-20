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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

آغاز طرح مکان‌محور شدن اطلاعات برای ۳۵۰۰ خانوار عشایری

آغاز طرح مکان‌محور شدن اطلاعات برای ۳۵۰۰ خانوار عشایری

بیرجند- مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی از آغاز اجرای طرح مکان‌محور شدن اطلاعات جامعه عشایر در خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت خادمی‌نژاد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای طرح مکان‌محور شدن اطلاعات جامعه عشایر در ۱۵ استان کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای دقت، سرعت و اثربخشی خدمات‌رسانی در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، تأمین نهاده‌های تولید و آبرسانی به استقرارگاه‌های عشایری اجرا می‌شود.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی افزود: با اجرای این طرح، نیازها و خدمات مورد نیاز جامعه عشایری بر پایه اطلاعات مکانی و با برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت مؤثرتری دنبال خواهد شد.

خادمی نژاد با تأکید بر اهمیت تحلیل داده‌ها اظهار کرد: اطلاعات دقیق مکانی در موضوعاتی همچون تأمین علوفه، واکسیناسیون دام، بازاریابی و بازاررسانی محصولات، نیازهای بهداشتی، سرکشی به خانوارهای عشایری و آموزش بهره‌برداران، نقشی تعیین‌کننده دارد و زمینه ارائه خدمات هدفمندتر را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: این طرح در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که بر ایجاد زیرساخت‌های تولید و تأمین معیشت پایدار برای روستاییان و عشایر تأکید دارد، عملیاتی می‌شود.

خادمی گفت: خراسان جنوبی در زمره ۱۵ استان منتخب برای اجرای طرح مکان‌محور شدن اطلاعات جامعه عشایر قرار گرفته است.

وی افزود: در مرحله نخست، این طرح در شهرستان‌های نهبندان و درمیان اجرا می‌شود و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری را تحت پوشش قرار خواهد داد.

کد مطلب 6921982

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