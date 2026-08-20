اکرم صدیقی کلاته در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم اختتامیه پویش عکس و فیلم «طلوع ماه» با معرفی برگزیدگان در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
وی افزود: این پویش با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوههای مردمی، تاریخی و بینالمللی آئینهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و روایت تصویری این رویداد برگزار شد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: فراخوان پویش «طلوع ماه» از ۱۳ تیر منتشر شد و هنرمندان در بخشهای مختلف عکس و فیلم آثار خود را به این رویداد ارسال کردند.
صدیقیکلاته گفت: در مراسم اختتامیه، نشان ویژه پویش بهعنوان جایزه بهترین فیلم داستانی به یاشار ابراهیمی برای فیلم «تا آخرین سلام» از بجنورد اهدا شد.
رییس حوزه انقلاب اسلامی خراسان شمالی اظهار کرد: حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه تولید و ارائه آثار آنها در رویدادهای ملی از برنامههای حوزه هنری است.
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