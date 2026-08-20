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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

نوری قزلجه:

ظرفیت صنایع آردسازی کشور برای صادرات و ایجاد ارزش افزوده فعال می‌شود

ظرفیت صنایع آردسازی کشور برای صادرات و ایجاد ارزش افزوده فعال می‌شود

بندرعباس - وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در حوزه غلات و صنایع آردسازی گفت: با فراهم شدن زمینه‌های لازم، واردات غلات از کشورهای تولیدکننده، فرآوری و صادرات رونق می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه پیش از ظهر پنجشنبه، در آیین افتتاح سیلوی ۷۰ هزار تنی در شهرک صنعتی بندرعباس اظهار کرد: ظرفیت صنایع آردسازی کشور بسیار بالاتر از نیاز داخلی است و باید مسیر فعالیت این ظرفیت‌ها در حوزه صادرات و صادرات مجدد فراهم شود.

وی افزود: با فراهم شدن این شرایط، فعالان این بخش می‌توانند غلات را از کشورهای خارجی، به‌ویژه کشورهای شمالی که از تولیدکنندگان عمده غلات هستند، وارد کرده و پس از فرآوری، محصولات تولیدی را به کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی و همسایگان صادر کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این روند موجب فعال شدن ظرفیت‌های موجود در کشور، ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در صنایع مرتبط با غلات و آرد خواهد شد.

نوری قزلجه با اشاره به اصلاحات ارزی انجام‌شده در این حوزه گفت: اصلاح ارزی که انجام گرفت، زمینه مهمی برای اجرای این برنامه بود، اما شرایط جنگی موجب شد بخشی از اقدامات با تأخیر همراه شود.

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع از جمله در حوزه صنف و سند، از روزهای آینده در کشور آغاز خواهد شد و امیدواریم با فعال شدن این ظرفیت‌ها، سایر مشکلات موجود نیز به‌تدریج برطرف شود.

سیلوی ۷۰ هزار تنی شهرک صنعتی بندرعباس با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی غلات، پشتیبانی از زنجیره تأمین و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با صنایع غذایی و آرد در استان هرمزگان به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6922077

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