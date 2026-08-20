واژگونی ون در محور تسوج - سلماس ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۶:۲۱ صبح روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ به مرکز اورژانس استان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی با اشاره به مصدومیت ۱۰ نفر در این سانحه گفت: تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان فاطمیه شبستر منتقل شدند.

شادی‌نیا ادامه داد: با توجه به شدت مصدومیت و نیاز به خدمات تخصصی، پنج نفر از مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز اعزام شدند.