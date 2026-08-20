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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

واژگونی ون در محور تسوج - سلماس ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی ون در محور تسوج - سلماس ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: واژگونی یک دستگاه ون در محور تسوج به سلماس ۱۰ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه ساعت ۶:۲۱ صبح روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ به مرکز اورژانس استان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی با اشاره به مصدومیت ۱۰ نفر در این سانحه گفت: تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان فاطمیه شبستر منتقل شدند.

شادی‌نیا ادامه داد: با توجه به شدت مصدومیت و نیاز به خدمات تخصصی، پنج نفر از مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز اعزام شدند.

کد مطلب 6922098

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