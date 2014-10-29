به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مقرر شد اطلاع رسانی لازم از مسیر های مختلف برای شناسایی واحد های عرضه کننده نمونه به مخاطبان اطلاع رسانی صورت پذیرد.

واحدهای توزیع کننده هماهنگ با الگوهای مورد تایید کارگروه بازدید کرده و در نهایت مصوب شد تا در بازدید نهایی توسط دبیر کارگروه و رییس اتحادیه ، اطلاع رسانی مطلوب و درباره فروشگاه‌ها و و احد های عرضه به روش لازم انجام پذیرد.

همچنین در این نشست مصوب شد به منظور ارتقای کیفیت محصولات لباس‌های عرضه شده در جامعه، طراحان واجد صلاحیت از طرف دبیرخانه کارگروه به اتحادیه معرفی شوند تا در قالب نظامنامه حقوقی طراحان با تولید کنندگان به فعالیت بپردازند.

در این نشست دو طرف توافق کردند تا با ایجاد سازوکارهای لازم برای عرضه مطلوب آثار برای کاربردی شدن این محصولات به مخاطبان جامعه تدابیر و اقدامات لازم را انجام داده تا زمینه افزایش انگیزه را برای تولید انبوه و گسترده برای تولیدکنندگان ایجاد کنند.

دیگر مصوبه مورد توافق در این نشست انتشار ژورنال شیما به صورت مشترک از سوی طرف بود که از این پس با نام نام و لوگوی کارگروه ساماندهی مد و لباس و اتحادیه پوشاک کشوری منتشر خواهد شد. همچنین شیرازی نیز اطمینان خاطر داد تا این اتحادیه تلاش کافی را برای تشویق اعضای خود به اشتراک در این ژورنال تخصصی به کار خواهد بست.

همچنین در پایان این نشست دو طرف بر ادامه همکاری‌های مشترک برای کاربردی شدن محصولات، معرفی طراحان برتر به تولید کننده، رشد و ارتقای محصولات در جامعه و همکاری برای رشد حوزه مد و لباس توافق کردند.