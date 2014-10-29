لزوم ایجاد کشتارگاه صنعتی دام و طیور در شهرستان میانه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد عصر چهارشنبه در جمع اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان ویژه میانه با تاکید بر اینکه باید میانه را به جایگاه واقعی خود در شمال غرب کشور رساند، افزود: میانه باید نماد عینی و واقعی دروازه استان شده و در شان مردم آن توسعه یابد چراکه این شهرستان ورودی آذربایجان به شمار می رود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های زیاد سرمایه گذاری در میانه وجود دارد، گفت: باید زمینه جذب و ورود آسان سرمایه گذار به این منطقه را فراهم کرد.

فرماندار ویژه شهرستان میانه در ادامه از تصویب یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای توانمندسازی طرح های مورد قبول و اشتغالزا در این شهرستان از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خبر داد و گفت: نبود توجه به پتانسیل های شهرستان از جمله در حوزه گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی دلیل اصلی توسعه نیافتگی این منطقه است.

وی با بیان اینکه باید هرچه زودتر برای چهار باند کردن جاده میانه - قره چمن و آرموداق- نیر اعتبارات لازم جذب شود، ادامه داد: این جاده جوابگوی نیازها نیست و با بهره برداری از پروژه چهار باند کردن می توانیم شاهد خبرها و اتفاقات خوبی در این شهرستان باشیم.

حیدری آزاد با تاکید بر کم آبی این شهرستان گفت: زمین های منطقه کاغذ کنان با قابلیت کشت زعفران و پسته نیازمند آب است و با این حال سد شهریار میانه پشتیبان سفیدرود گیلان شده است.

وی همچنین خواستار ایجاد امکانات زیربنایی برای منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان شد و اظهار داشت: باید فضا و شرایط را برای سرمایه گذاران منطقه فراهم کنیم.