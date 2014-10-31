دعوت احمدزی از طالبان برای حضور در روند صلح افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "اشرف غنی احمدزی" امروز جمعه در کنفرانس صلح و بازسازی افغانستان در پکن گفت: صلح بالاترین اولویت ماست. ما از مخالفان سیاسی به ویژه طالبان دعوت می کنیم تا وارد گفتگوهای صلح افغانستان شوند و از جامع جهانی و تمام شرکای بین المللی خود نیز می خواهیم که از روند صلح افغانستان که به دست خود افغان ها اداره می شود حمایت کنند.

چهارمین اجلاس منطقه‌ای امنیت و احیای افغانستان که با نام "فرایند استانبول برای افغانستان" شناخته می‌شود، امروز جمعه در شهر پکن پایتخت چین برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش" محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، نیز دیروز برای شرکت در این نشست عازم پکن شده است.

وزرای امور خارجه ۲۱ کشور در این نشست حضور دارند و چین روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به افغانستان کمک کند.