آتش‌ زیر خاکستر را پیدا کردیم/ اینجا خبری از بند پ نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه «ستاره 20» صبح امروز شنبه دهم آبان ماه با یک ساعت تاخیر در سالن سبز محیط زیست پارک پردیسان برگزار شد. در این نشست رامین نوابپور تهیه کننده، فاطمه ثمرقندی کارگردان، چنگیز جلیلوند، محمود عزیزی، رضا رویگری، نسرین مقانلو، رامسین کبریتی، فریبا کوثری و پژمان بازغی داوران برنامه حضور داشتند در حالی که اجرای نشست نیز بر عهده مصطفی فیروزی بود.

معضل چهره‌های تکراری در سینما و تلویزیون

نوابپور در این نشست با اشاره به محدودیت چهره در سینما و تلویزیون کشور، اظهار کرد: اکنون ما در هر دو عرصه چهره‌های تکراری می‌بینیم در حالی که استعداد بازیگری در این مملکت کم نیست. زمانی که در مرحله اول مسابقه، فیلم‌های شرکت کنندگان به دست ما رسید، حجت بر ما تمام شد و دریافتیم اجرای این مسابقه الزامی‌ است.

وی افزود: از رفتگر شهرداری تا دستفروش و هیات علمی‌دانشگاه در میان شرکت کنندگان بودند و حتی برخی از این افراد دو کارت سبز می‌گرفتند.

از هیچکس پول نگرفتیم

این تهیه کننده با بیان اینکه آنها از هیچ کس حق ثبت نام یا هزینه ای دریافت نکرده اند، ادامه داد: ما فرصت برابری در حوزه بازیگری سینما و تلویزیون برای علاقمندان ایجاد کردیم و در 10 روز گذشته قریب به 6 هزار نفر آزمایش شده اند. بنابراین روزی 500-600 نفر تست می‌دادند که مدیریت حضور این افراد و هماهنگی برنامه که ضبط آن با 15 دوربین انجام می‌شد، دشوار بود.

وی افزود: در کنار داورانی که اسامی‌شان را می‌دانید، بیژن بنفشه خواه نیز به عنوان مجری در برنامه حاضر بود و مصطفی فیروزی نیز قرار است از لحظه‌های تلخ و شیرین برنامه، مستندی را تهیه کند.

پخش «ستاره 20» از شبکه نمایش و نسیم بعد از محرم

وی تأکید کرد: ما در صددیم علاوه بر پخش این مسابقه در شبکه نمایش، از شبکه تهران نیز شاهد پخش آن باشیم. ضمن اینکه آیتم‌های آن در شبکه نسیم روی آنتن می‌رود و مذاکراتی با دیگر شبکه‌ها برای پخش مسابقه بعد از ماه محرم داریم. حسن فتحی نیز رئیس هیات داوران است که زحمات فراوانی کشیده است.

نواب پور درباره بودجه این برنامه توضیح داد: بودجه تا بهحال از منابع شخصی تامین شده و به خاطر مشکلات مالی سازمان، هنوز حمایتی از ما صورت نگرفته است. امیدواریم با حضور مدیریت جدید در سازمان، شاهد تعامل بیشتری باشیم. گرچه ساختار برنامه ما به شکلی است که حامیان مختلفی علاقمند به حضور بوده اند اما ما در راستای حفظ شان مسابقه، در انتخاب این حامیان نیز دچار وسواس هستیم.

تست بازیگری از فرزندان روحانی و فرمانده سپاه

وی تاکید کرد: علاقمندان بسیاری از یک روحانی که دخترش را برای آزمون آورده بود تا فرمانده سپاه که او هم مایل به شرکت فرزندش در مسابقه بود، داشته ایم. خوشبختانه این اعتماد شکل گرفته و نشان دهنده این است که برخی ذهنیت‌ها محلی از اعراب ندارند تا جاییکه ما حتی با پوشش کامل و حجاب چادر نیز شرکت کنندگانی داشتیم.

در ادامه ثمرقندی با بیان اینکه از 2 و نیم سال گذشته برنامه طراحی و برای آن برنامه ریزی شده است، گفت: هدف ما انتخاب استعدادهای بازیگری از سراسر کشور است. ما در عرصه‌های مختلف هنری ضعف داریم، اما بسیاری از هموطنان در اقصی نقاط کشور هستند که دلشان می‌خواهد خودشان را در این زمینه محک بزنند. خیلی‌ها فکر می‌کنند می‌توانند بازیگر شوند و ما بین آنها هیچ فرقی قائل نشدیم.

انتخاب سه نفر نهایی با رای مردم

وی افزود: ما قصد داشتیم 600 نفر را انتخاب کنیم اما داورها به شکل ویژه تری قضاوت کرده اند و احتمالا افراد کمتری انتخاب می‌شوند. در مرحله اول نسرین مقانلو و رامسین کبریتی ارزیابی اولیه را صورت می‌دادند و در مرحله بعد داوران دیگر با فرصت بیشتری آنها را آنالیز می‌کردند.

ثمرقندی ادامه داد: حداکثر تعداد افرادی که انتخاب می‌شوند 100 نفر هستند که برای آموزش‌های حرفه ای، به مرحله بعد می‌روند و در نهایت 20 نفر انتخاب می‌شوند. همچنین در مرحله محبوبیت نیز طبق آرا مردمی‌ سه نفر را انتخاب می‌کنیم.

نگارش سریال 30 قسمتی و یک فیلم سینمایی

این کارگردان از نگارش یک سریال 30 قسمتی توسط مصطفی رستگاری خبر داد و گفت: 20 نفر برگزیده در این سریال بازی می‌کنند. همچنین فیلم‌های تلویزیونی در حال نگارش است که قرار شده نقش اول آنها را این افراد بازی کنند. ما برای سه نفری که طبق انتخاب مردم محبوب تر از همه شناخته می‌شوند نیز فرصت بازی در یک فیلم سینمایی که فیلمنامه آن آماده است، فراهم می‌کنیم. بنابراین در این برنامه استعدادها رها نمی‌شوند، بلکه جذب می‌شوند.

وی این برنامه را نه سریال، نه فیلم سینمایی و نه مسابقه تلویزیونی معرفی کرد و گفت: برنامه ما چند رسانه ای، ترکیبی و یک جنگ است و شبکه نمایش مناسب ترین شبکه برای پخش آن به حساب می‌آید.

از میلیاردر و رفتگر به برنامه آمدند

وی همچنین با بیان اینکه در کشور ما آنقدر به قطارهای در حال حرکت سنگ می‌زنند که آنها را متوقف کنند، تصریح کرد: اینکه کمکی به ما نمی‌شود، عیبی ندارد اما لااقل مانع رسیدن مان به مقصد نشوند. من هر روز از خدا می‌خواستم خودش به ما کمک کند. در این برنامه احدی ریالی نپرداخته و نخواهد پرداخت و تنها کشف استعدادهای بازیگری هدف اصلی ما بوده است. از یک میلیاردر تا رفتگر و دوره گر هم شرکت کننده داشتیم و از افرادی چون وزیر ارشاد و رئیس سازمان محیط زیست که از برنامه بازدید کردند، تشکر می‌کنم.

در ادامه، محمود عزیزی با ابراز خرسندی از افزایش واحدهای عملی در رشته بازیگری دانشگاه‌ها، آموزش را نیاز ضروری برای علاقمندان به بازیگری دانست و گفت: متاسفانه در کشور ما مشاغل هنری تعریف ندارند. همانطور که رشته شما خبرنگاران تعریف مشخصی ندارد. از آن رو مشاغل مرتبط با فرهنگ و هنر دارای جایگاه قانونی نبوده و فکر نمی‌کنم تنها چیزی که با این شرایط ما را تشویق می‌کند اینجا باشیم، شوق و دلدادگی است.

وی افزود: در بین شرکت کنندگان افرادی را داشتیم که خاص بودند. مثلا یک مادر خانهدار که بعد از بزرگ شدن بچه‌هایش و در حالی که حتی نوهدار شده، برای دنبال کردن علاقهاش به اینجا آمده بود. وی علاقه ای به بازیگری داشت که سال‌ها پیش سرکوب شده است.

99 درصد سینما شانس است و یک درصد استعداد

در ادامه کبریایی گفت: به اعتقاد من 99 درصد سینمای ما، شانس و یک درصد آن استعداد است و در این چند روز نیز این موضوع به من ثابت شد، چرا که سینمای ما با شرایط خاصی جلو می‌رود. من ترجیح دادم در این مسابقه داوری نکنم چون خودم را جزو هنرجوها می دانم و قصدم کسب تجربه است.

در ادامه جلیلوند با ابراز خوشحالی از این اتفاق، گفت: حضور جوان‌های شهرستانی که به سینما علاقه دارند، برای من شگفت انگیز بود. برگزاری این مسابقه با بودجه شخصی نیز قابل تقدیر است و جالب اینکه افرادی به مسابقه آمده اند که برخی از آنها هم به درد سینما می‌خوردند و هم شاید در کار ما یعنی دوبله مورد استفاده قرار بگیرند.

فقط 20 درصد شرکت‌کنندگان تهرانی بودند

این گوینده کشور ادامه داد: ما آتش‌های زیر خاکستر را پیدا کردیم و شهرستانی‌ها نیز به خودشان آمده اند و فهمیده اند چیزی کمتر از تهرانی‌ها ندارند. از اهالی تهران شاید 20 درصد این شش هزار نفر را تشکیل می‌دادند البته برخی از آنها با لهجه حرف می‌زدند که گرچه در برخی کارها کاربرد دارد، اما آنها تشویق شده اند که روی لهجه شان نیز کار کنند و با زبان تهرانی حرف بزنند. امیدوارم باز هم از این اتفاقات بیفتد و از خدا می‌خواهم کسی چوب لای چرخ این برنامه نگذارد تا ما جوان‌ها را به سینما بکشانیم.

دیگر وقت آن است که ضوابط جایشان را به روابط بدهند

در ادامه مقانلو با صراحت گفت: این برنامه برایم مثل یک رویا بود چرا که بی تعارف زمانش رسیده که در جامعه هنری ما ضوابط جای شان را به روابط بدهند و هر کسی به خودش این اجازه را ندهد که وارد سینما و تلویزیون شود که به خاطر همین اقدامات، دیگر بیننده چندانی ندارد.

وی افزود: بی تعارف چهره‌های جدیدی باید وارد عرصه شوند. ما نیز در این برنامه با اهالی شهرستان و روستاهایی روبرو شدیم که از ما کارت سبز گرفته اند و تحملشان زیاد بود. آنها می‌دانستند در این راه چیزی جز صبر و تحمل و عشق و فروتنی و احترام به پیشکسوت ارزشی ندارد و افرادی که از طریق پارتی به عرصه می‌آیند، باید بدانند هنر ذاتی است و باید عاشق بود.

بازیگر سریال مختارنامه ادامه داد: در سریال «مختارنامه» استاد میرباقری می‌گفت در حالی که ما فکر می‌کنیم بازیگران زیادی داریم اما وقتی در پروژه بزرگی مشغول به کار هستیم، متوجه می‌شویم به تعداد انگشتان دست هم بازیگر جوان نداریم. ما در این برنامه با افرادی از اقصی نقاط ایران مثل شاهین شهر اصفهان روبرو بوده ایم که استعداد زیادی داشته اند و از بیان و فیزیک خوبی برخوردار بوده اند.

بازیگری فامیل بازی نیست

مقانلو تصریح کرد: بازیگری، فامیلبازی نیست و حرفهای مقدس است که در آن باید با خدای خود در ارتباط بود چرا که بسیار سخت است جای افراد دیگری باشیم و از آن سختتر این است که بخواهیم نقش خودمان را بازی کنیم. امیدوارم اصول حرفه ای رعایت شود و هنر بازیگری همیشه مقدس بماند.

اگر همه چیز با پارتی بود پسرم بردپیت می‌شد

در ادامه رویگری با بیان اینکه گاهی پیش می‌آید او که 46 سال تجربه بازیگری دارد را در عرصه راه نمی‌دهند، گفت: جوان‌های ما در گوشه و کنار مملکت معتقدند فقط با پول و پارتی می‌توان بازیگر شد. اما اگر این گونه بود، حالا فرزند من براد پیت شده بود.

وی افزود: خوبی این برنامه این بوده که دیگر در کوچه و خیابان کسی از ما نمی‌پرسد که چطور بازیگر شویم و ما هم به او جواب بدهیم برو دانشگاه و تئاتر کار کن. حالا دیگر می‌گویم بیا «ستاره 20».

این بازیگر با اشاره به استعدادهای خوبی که در بین شرکت کنندگان بوده اند، افزود: آنها خون تازه ای در رگ‌های سینما جاری خواهند کرد و من خیلی وقت‌ها به این بچه‌ها حسودی می‌کردم. من در کوچه‌های شمیران با پوست هندوانه و پر و حلبی، رستم و سهراب می‌شدم و اینترنت ما کوچه و پس کوچه‌های تجریش بود. اما جوان‌های امروز مشوقان خوبی دارند و به این باور رسیده اند که سینما جای بدی نیست و پاک و منزه است و این خود آدم‌ها هستند که ممکن است هر جایی را آلوده کنند.

کلاس‌های بازیگری گرانی که چیزی یاد نمی‌دهند

در ادامه کوثری با اشاره به انگیزه‌های قوی که در بین برخی شرکت کنندگان به ویژه از شهرستان‌ها و نقاط محروم وجود داشته، گفت: آنچه باعث تاسفم شد، این بود که اکثر آنها در آموزشگاه‌های بازیگری آموزش دیده بودند. البته کلاس‌های غیر معتبری که نظارتی بر آنها وجود ندارد و حتی جلسه ای 100 هزار تومان پرداخت کرده بودند اما چیزی از بازیگری نمی‌دانستند.

وی افزود: ما در طول روز 60-50 نفر را می‌دیدیم و از آنها تست می‌گرفتیم. البته کار مقانلو و کبریتی که هر روز با 300-400 نفر سر و کار داشتند، سخت تر بود.

صاحب طلای المپیاد هم می‌خواست بازیگر شود

وی ادامه داد: در این بین افراد تحصیلکرده هم وجود داشتند که حتی یکی از آنها مدال طلای المپیاد فیزیک را داشت. برخی هم دیپلم یا پایینتر از آن بودند. اما واکنش برخی از آنها در مقابل پذیرفته شدنشان آنقدر جالب بود که کارت سبزی که به آنها نشان داده بودند، به نظرم دلچسب می‌رسید.

وی گفت: از این مسابقه درس گرفتم و احساس کردم در حالی که برخی از ما بازیگران دچار روزمرگی شده ایم، باید سعی کنیم فرصتی برای دیدن فیلم و تماشای تئاتر و مطالعه ایجاد کنیم. در این عرصه هم امیدوارم افرادی که درک و شعور کافی دارند و لایق هستند، موفق شوند و بدانند در حالی که برخیشان به ما می‌گفتند بازیگر شدن تنها از راه بند «پ» یعنی پول و پارتی ممکن است اما اینجا ما پاک ترین مسابقه بازیگری را داشتیم.

سینمای ما فقیر است

در ادامه بازغی طی سخنانی گفت: وضعیت بازیگری ما بسیار بسیار اسفناک است. بسیاری از افرادی که از آنها تست گرفتیم، هنرجوی کلاس‌های بازیگری بوده اند اما هیچ چیز یاد نگرفته بودند. گرچه اکثر آنها صرفا تحت تاثیر نشریات زرد تصور می‌کردند بازیگری فقط محبوبیت، شهرت و پول است در حالی که سینمای ما بسیار فقیر است و سالی تنها 30 میلیارد درآمد دارد.

بازیگر «دولت مخفی» ادامه داد: ما از هر داوطلب 20 دقیقه تا 30 ساعت تست می‌گرفتیم. بسیاری از آنها حتی نمی‌دانستند مارکز کیست یا بازیگر قدیمی‌مان را نمی‌شناختند، حتی زمانی که از آنها می‌خواستیم اسامی‌ پنج کارگردان مطرح را نام ببرند، اسمی‌ از مهرجویی، تقوایی و بیضایی و کیمیایی نمی‌آوردند.

الگو ما که بود و الگوی این نسل چه کسانی هستند!؟

وی در پایان گفت: داوری این مسابقه از صحنه‌های تلخ زندگی ام بود چون خیلی حرص خوردم وقتی از آنها می‌خواستیم یک اتود بزنند، اکثرا سراغ طنز می‌رفتند در حالی که الگوی ما بازیر قابل توجهی بود، الگوی نسل جدید افرادی هستند که حتی خجالت می‌کشند اسمشان را بیاورند.