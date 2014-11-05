۲ هزار فضای آموزشی استان مرکزی در انتظار هوشمند شدن/ استانداردسازی سیستم گرمایشی ظرف ۳ سال آینده

محمدصادق قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نزدیک به هزار کلاس آموزشی توسط این اداره هوشمند شده است، بیان کرد: برای هوشمندسازی هر کلاس به یک تخته هوشمند، دیتا و کامپیوتر نیاز است که مبلغ ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال هزینه دربر دارد.

قائمی با تاکید بر کمبود اعتبارات، افزود: هر سال ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلاس توسط اداره نوسازی و تعدادی هم توسط آموزش و پروش هوشمند می شود و تلاش شده در هر مدرسه حداقل یک کلاس هوشمند شود و به صورت چرخشی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر فراهم نبودن بسترهای لازم برای هوشمندسازی، افزود: با توجه به کمبود اعتبارات و بودجه سازمان، پروژه هوشمندسازی مدارس باید زمانی کاملا اجرا شود که بسترها و زیرساخت های لازم فراهم شده باشد و اکنون آموزش و پرورش با خلاهای بزرگتری روبه روست که باید برای رفع آنها اقدام شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس استان مركزي گفت: علاوه بر تهیه زیرساخت های مناسب، معلمان و دانش آموزان باید برای استفاده از سیستم هوشمند در کلاس درس آماده شده و با ارائه آموزش های لازم فرهنگ و دانش استفاده از این سیستم در بین آنها نهادینه شود.

رییس اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش درمورد هوشمندسازی مدارس گفت: اکنون ۵۰۰ مدرسه به درجه ای از هوشمند سازی رسیده و در دست اقدام هستند.

مصطفی والی بیان کرد: این مدارس به پنج گروه کامل هوشمند، نیمه هوشمند، کامل الکترونیک، نیمه الکترونیک و هوشمند پیشرفته تقسیم می شوند و هم اکنون ۱۰ مدرسه هوشمند پیشرفته در استان مرکزی وجود دارد.

والی ادامه داد: بر اساس برنامه های پیش بینی شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال ۹۰ ابلاغ شد مقرر شده در مدت پنج سال تمام مدارس هوشمند شوند؛ اما با توجه به محدودیت های مالی و اعتباری احتمال تمدید این مدت وجود دارد.

مصطفی والی در مورد محل تامین اعتبارات هوشمندسازی مدارس گفت: مدارس خاص مثل مدارس شاهد، نمونه، شبانه روزی، هنرستان ها و ... باید از محل اعتبارات و درآمد خودشان اقدام به هوشمندسازی کلاس های درسی کنند و مدارس عادی از محل اعتبارات در نظر گرفته شده از طرف دولت هوشمند می شوند.

وی با تاکید بر کمبود منابع مالی بیان کرد: تخصیص اعتبارات بستگی به درآمدهای دولت دارد و ردیف اختصاصی بودجه برای این پروژه هم از طرف مجلس در نظر گرفته شده و این پروژه در صورتی طبق برنامه پیش بینی شده در سند تحول بنیادین محقق خواهد شد که منابع مالی تامین شود.

رییس اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با تاکید بر آموزش معلم ها برای استفاده از این سیستم، افزود: معلم ها ارائه دهنده خدمات هوشمند در کلاس های درسی هستند و برای هر معلم ۴۰ ساعت آموزش ضمن خدمت به منظور یادگیری کار با سیستم های هوشمند در نظر گرفته شده است.

تا ۳ سال آینده سیستم گرمایشی مدارس استان استاندارد خواهد شد

مدیر کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان مركزي ضمن تاکید بر اقدامات انجام شده برای استاندارد سازی تاسیسات مدارس، بیان کرد: از رده خارج کردن بخاری های نفتی و گازی و جایگزین کردن سیستم حرارت مرکزی استانداردسازی مدارس عبارت است.

قائمی گفت: اگر اعتبارات لازم طبق برنامه های پیش بینی شده تخصیص پیدا کند تا سه سال آینده سیستم گرمایشی کل مدارس استان استاندارد می شود.

وی بیان کرد: بعد از آتش سوزی در مدرسه شین آباد مجلس اعتباری را از محل عوارض گاز برای استاندارد کردن مدارس در نظر گرفت و اکنون با استفاده از این اعتبار درحال استاندارد کردن سیستم گرمایش مدارس و کم خطرکردن آن هستیم.

جایگرینی بخاری تابشی به جای بخاری نفتی در ۲۵۰ کلاس

محمدصادق قائمی گفت: در ۲۵۰ کلاس استان که از بخاری های نفتی استفاده می شده بخاری های تابشی جایگزین شده که به وسیله برق کار می کنند و هیچ خطری برای دانش آموزان ندارد.

وی با بیان مشکلات برقی برخی روستاها، اضافه کرد: بخاری نفتی غالبا در روستاهایی که از نعمت گاز برخودار نیستند استفاده می شود و ما بخاری های تابشی را برای این مناطق خریداری کرده ایم اما متاسفانه برخی از این روستاها با مشکل برق هم روبه رو هستند و با کنتور و حجم پایین برق موجود، امکان استفاده از این بخاری ها وجود ندارد که برای حل این مشکل در حال رایزنی با اداره برق هستیم.

جایگزینی سیستم حرارت مرکزی به جای بخاری گازی در ۱۲۰۰ مدرسه

مدیر کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان مركزي بیان کرد: پارسال ۸۰۰ کلاس درسی به سیستم حرارت مرکزی مجهز شده و امیدوار هستیم و اگر امسال به اعتبارات لازم دست پیدا کنیم این رقم به هزار و ۵۰۰ کلاس برسد.

وی گفت: جامعه هدف ما در استان هزار و ۲۰۰ مدرسه ای است که از بخاری گازی استفاده می کنند و باید سیستم گرمایش آنها تغییر پیدا کند، سایر مدارس از سیستم حرارت مرکزی بهره مند هستند.

قائمی در مورد مدارس غیرانتفاعی گفت: از آنجا که بسیاری از مدارس غیرانتفاعی از ساختمان های استیجاری استفاده می کنند، نمی توان آنها را مجبور کرد از موتورخانه استفاده کنند؛ اما آنها را موظف به استاندارد کردن بخاری های گازی کرده و به طریقه نصب و استفاده از آنها نظارت می شود.

پروژه های نیمه تمام برای تکمیل به خیرین واگذار می شود

محمدصادق قائمی گفت: برخی پروژه های آموزشی به دلیل کمبود اعتبارات به صورت نیمه کاره رها شده اند و تصمیم بر آن شد این پروژه ها برای اتمام به خیرین واگذار شوند، تاکنون چهار پروژه در ساوه و دو پروژه در اراک برای تکمیل به خیرین سپرده شده اند.

وی بیان کرد: امسال ۱۲۱ تعهد به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال را به عهده گرفته اند که البته هنوز کاملا محقق نشده، اما طبق پیش بینی ها حداقل ۸۵ درصد از آن محقق خواهد شد.

قائمی درباره استانداردسازی ساختمان های آموزشی گفت: با توجه به تحریم ها بودجه و اعتبارات سازمان کاهش یافته؛ اما توسط اعتبارات تخصیص یافته به این سازمان ۵۰ درصد ساختمان ها را دربرابر زلزله مقاوم شده است، هرچند این اعتبارات تنها برای مقاوم سازی ۴۵ درصد مدارس کافی بوده اما تلاش ما این است با کمترین پول به بیشترین بهره وری برسیم.

مدیر کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان مرکزی در اخر با تاکید براینکه تامین همه هزینه ها از طرف دولت ممکن نیست، بیان کرد: مردم و خیرین برای توسعه و تجهیز مدارس فرزندان خود کمک کنند تا خدمات آموزشی بهتری به آینده سازان فردای جامعه ارائه شود.

گفتگو از: لیلا حمزه خیرآبادی