اجرای طرح «مصباح الهدی» در مدارس ابتدایی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرخانی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای این طرح در استان مرکزی گفت: این طرح با عنوان «مصباح الهدی» و با هدف گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی و سبک زندگی اسلامی ایرانی در مدارس استان مرکزی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این طرح بر اساس منویات مقام معظم رهبری در مدارس اجرا می شود، ادامه داد: بر همین اساس این طرح از طریق وزیر آموزش و پرورش طی بخش نامه ای ارسال شده تا در راستای تعمیق سیره عملی و اخلاقی ائمه(ع) در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ برای دانش آموزان برنامه برگزار شود.

شیرخانی با اشاره به اینکه در این راستا سه استان ملزم شده تا در مورد سیره، زندگی و احادیث امام حسن عسگری(ع) ورود کند، خاطر نشان کرد:استان مرکزی یکی از این استان ها است و از دهم دی ماه همزمان با شهادت امام حسن عسگری (ع) این طرح را آغاز می کند که تا ۹ بهمن ماه که ولادت ایشان است ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه آشنایی همه جانبه دانش آموزان با زندگی ۱۴ معصوم (ع) در مدارس ابتدایی از دیگر اهداف این طرح است، بیان کرد: دوران کودکی بهترین زمان برای یادگیری است و فرزندان این مرز و بوم باید از همین دوران کودکی با این فرهنگ آشنا شوند.

این مقام مسئول در ادامه به اهمیت اجرای این طرح در مدارس اشاره کرد و گفت: این طرح به واسطه اینکه به منظور شناخت سیره عملی و اخلاقی زندگی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اجرا می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تقویت اعتقادات و باورهای دینی آینده سازان ایران اسلامی ضروری است

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه دانش آموزان امروز آینده سازان ایران اسلامی هستند، افزود: جامعه اسلامی ما به افرادی آگاه، دین مدار، ولایتمدار و پیرو اهلبیت نیازدارد و لازمه این مهم آشنایی دانش آموزان از دوران کودکی با ارزش های دینی و زندگانی بزرگان دین و ائمه معصوم علیه السلام است.

وی همچنین به توطئه های دشمنان در به انحراف کشاندن جوانان این مرز و بوم اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح اعتقادات دینی و باورهای افراد تقویت شده و می توان خرافات و بدعت ها و توطئه های دشمنان را خنثی کرد.

تهیه ۱۴ عنوان کتاب برای اجرای طرح «مصباح الهدی» در مدارس

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۱۴ عنوان کتاب در نظر گرفته شده است، بیان کرد: در این راستا استان مرکزی از کتاب هایی در زمینه زندگی امام حسن عسگری(ع) استفاده می کند.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان در این طرح با زندگانی امام حسن عسگری(ع) آشنا می شوند، اضافه کرد: ارائه کتاب هایی با موضوع سبک زندگی آن امام همام به منظور آشنایی هر چه بشتر دانش آموزان با سیره و منش ایشان در دوران متوسطه نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مرکزی فعال کردن شوراهای دانش آموزی با دارا بودن کمیته قرآن و عترت، تدوین و چاپ بروشور در راستای تبیین زندگی امام حسن عسگری(ع)، تدوین نماهنگ و سرود همگانی در مدارس را از جمله برنامه های اجرای در طول انجام این طرح دانست.

شیرخانی تهیه لوح فشرده، استفاده از کلاس های هوشمند، برگزاری جشنواره نقاشی، وبلاگ نویسی و اردوهای دانش آموزی به جمکران، امضاء تفاهم نامه ای با سازمان تبلیغات اسلامی به منظور برگزاری گفتمان دینی و دانش آموزی و تبیین سیره امام حسن عسگری(ع) در بین دانش آموزان را از دیگر برنامه های این طرح دانست.

این مقام مسئول با بیان اینکه ارائه بسته های آموزشی، برگزاری کارگاه آموزشی در مورد زندگی و سیره امام حسن عسگری(ع) و حضور همکاران فرهنگی در قالب هیئت های فرهنگیان به منظور عزاداری در شهادت آن امام از دیگر برنامه های است، بیان کرد: برگزاری جلسات اولیا و مربیان و برگزاری کلاس های آموزشی به منظور شناساندن سبک زندگی اسلامی به خانواده ها در دستور کار است و برنامه های دیگری همچون دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اراک، دیدار با ائمه جماعات، برگزاری جلسات متمرکز درقالب محافل انس با قران و انس با اهل بیت(ع)، چاپ ویژه نامه با عنوان صحیفه پاکدلان، استفاده از ظرفیت دانشجویان و معلمان و همچنین استفاده از ظرفیت کانون های پرورشی و فکری از برنامه هایی است که در مدت اجرای این طرح برگزار خواهد شد.