13 آبان ادامه نهضت حسینی در روز عاشورا است

حسین ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن روز 13 آبان و قیام عاشورا، گفت: تقارن این دو واقعه بیانگر واقعیتی است که در تاریخ اتفاق افتاده است و برای همه زمان‌ها، مکان‌ها و انسان‌هاست.

وی با اشاره به جریان حق و باطل در قیام عاشورا، گفت: باطل وجود عینی خارجی ندارد. اگر چنانچه در طول تاریخ باطلی مشاهده شود، در حول آن جریان حق دیده می‌شود.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه حق دولت پایدار است و در طول تاریخ همیشه بوده و هست، یادآور شد: باطل همیشه سر و صدایی به راه می‌اندازد اما در نهایت این حق است که پیروز می‌شود و ادامه دهندگان راه باطل نابود شدنی‌اند.

ابراهیمی ادامه داد: جریان عاشورا نقطه اوج تقابل حق و باطل بود و یزید با جریان باطل هماهنگ شد اما در نهایت حق و حقانیت پیروز و یزید رسوا شد.

وی با تاکید بر اینکه پیام 13 آبان و عاشورا یک واقعیت و آن پیروزی حق بر باطل است، گفت: در عاشورا خون بر شمشیر پیروز شد و انقلاب اسلامی و روحیه استکبار ستیزی آن نشات گرفته از خون پاک امام حسین(ع) است.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: در حقیقت عاشورای ما همین 13 آبان است که در مقابل استکباری آمریکا که یزید زمانه است قرار می گیرد.