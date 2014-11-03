سرایش شعر عاشورایی با علم به قرآن باشد/ پرهیز از بکارگیری واژه های مهجور

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق در حاشیه عزاداری تاسوعای حسینی در اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اینکه شعر بدون شناخت و کسب معرفت از اهل بیت و قرآن سروده شود دامنه تاثیرگذاری مطلوبی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اردبیل در حوزه شعر عاشورایی جزو استان های شاخص محسوب می شود، تاکید کرد: شاعران معاصری که از آموزه های شاعران پیشکسوت بهره گرفته اند دچار انحراف نشده اند.

ناطق معتقد است شاعران پیشکسوت اصول و ارزش هایی را در شعر عاشورا رعایت می کردند که برگرفته از معرفت و شناخت عمیق دینی بود.

وی مقدمه سرایش شعر در این حوزه را کسب شناخت از اهل بیت، شخصیت های واقعه کربلا، قرآن و حتی کتب مقدس دانست و تاکید کرد: اگر این شناخت حاصل نشود لاجرم شعر سروده شده تاثیر مطلوب را نخواهد داشت.

مدیر کل حوزه هنری استان مراقبت از استفاده از واژه های مهجور و خرافی در شعر را یک ضرورت کلیدی خواند و افزود: واژه و شعر باید فخیم و عبرت آموزه بوده و حاوی پیام دقیق باشد.

وی تاکید دارد که علم به قرآن در شعر عاشورایی مانع از ورود اندیشه ها و واژگان خرافی به شعر خواهد شد و این مراقبت از سوی شاعران جوان بیش از سایرین باید باشد.

ناطق در خصوص نوع قالب شعری مناسب برای شعر عاشورایی ادامه داد: اینکه اینطور استنباط می شود که نهله های فکری جدید قابل قبول نیست، درست نخواهد بود و شعر عاشورایی می تواند در قالب های جدید نیز سروده شود.

به گفته مدیر کل حوزه هنری استان با اذعان به اینکه قالب غزل در این حوزه حکمرانی می کند، اضافه کرد: انتخاب واژگان مناسب و دقت و زیبایی می تواند زمینه استفاده از قالب های دیگر شعری را فراهم سازد.

وی تاکید دارد که شعر عاشورایی باید عاری از توهین و افترا به ادیان دیگر یا شخصیت ها باشد و باید بتواند با رعایت اخلاق، ادب و معرفت پیام خود را منتقل سازد.

ناطق افزود: شعر عاشورایی باید به عظمت کربلا بیفزاید و نه اینکه در سایه غفلت از عظمت آن بکاهد.