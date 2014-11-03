اسلام بعد از عاشورا زنده ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نژاد ظهر دوشنبه در دومین یادواره شهدای روستاهای چورن و چناربان در مسجد روستای چورن افزود: امام حسین (ع) خطی را پی ریزی کرد که امروز سبب افتخار جهانیان شده است.

وی با اشاره به اینکه امام حسین (ع) حقیقت ناب اسلام و عقل محض است اظهار داشت: امام حسین (ع) برای احیای دین جدش پیامبر اکرم (ص) به پا خاست و قیام کرد.

وی یادآور شد: در صحنه عاشورا به موازات خباثتی که دشمن به خرج داد صحنه های عظیمی از رشادت، مردانگی و دین باوری در کربلا خلق شد.

حسن نژاد تصریح کرد: حادثه عاشورا امروز سرمایه گران بهایی است که عظمت شیعه از آن ریشه می گیرد و شهیدان پرچمداران این عزت و عظمت هستند.

مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری مازندران یادآور شد: امروز همه تکلیف داریم با بصیرت کامل و درک درست از شرایط واقع بینانه عمل کنیم و امام حسین(ع) برای اینکه عدالت زنده بماند در صحرای کربلا به شهادت رسید.

وی عنوان کرد: اگر عاشورا نبود امروز اسلام باقی نمی ماند و عاشورا نمادهایی را ارائه داد که افتخار هر مسلمان و انسان آزاده ای است.

روستاهای چورن و چناربان در بخش کچور استان مازندران هفت شهید و دو آزاده در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است.