به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی خاموشی در همایش ملی یاوران وقف با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: وقف میتواند با ورود هدفمند به حوزههای اقتصادی، درمانی، اجتماعی و خدماتی، بخش مهمی از بار تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه را بر عهده بگیرد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: مساجد و بقاع متبرکه و امامزادگان میتوانند با استفاده از ظرفیت موقوفات در حوزههایی مانند اطعام، تأمین غذای گرم و حمایت از اقشار نیازمند نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با تأکید بر نقش ظرفیتهای مردمی در عبور از شرایط اقتصادی کشور ادامه گفت: هدف این است که با فعالسازی ظرفیت خیرین و موقوفات، به اقشار نیازمند کمک شود و بخشی از بار اقتصادی و اجتماعی کشور کاهش یابد.
خاموشی افزود: اگر وقف با دانش، بهرهوری، اقتصاد مولد و نیازهای واقعی جامعه پیوند بخورد، میتواند به یکی از پایههای مهم تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خاطر نشان کرد: امروز مردم ایران در حال رقمزدن یک اتفاق تاریخی هستند و در این مسیر باید با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و آموزههای دینی و انقلابی، مسیر پیشرفت و تمدنسازی کشور را دنبال کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: ایران از ظرفیتهای گستردهای در حوزه منابع طبیعی، انرژی خورشیدی، کشاورزی، حملونقل، دانشبنیانها و سایر بخشها برخوردار است و باید برای فعالسازی این ظرفیتها برنامهریزی جدی صورت گیرد.
خاموشی با اشاره به همکاری این سازمان با نهادهای حمایتی گفت: استفاده از ظرفیت موقوفات برای حمایت از مردم و همکاری با کمیته امداد و سایر نهادهای مرتبط، از برنامههایی است که میتواند در شرایط دشوار اقتصادی به تقویت تابآوری اجتماعی کمک کند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از اولویتهای این سازمان را صیانت و تثبیت مالکیت موقوفات دانست و افزود: صدور اسناد تکبرگ، اجرای طرح کاداستر و استفاده از سامانههای GIS از جمله اقداماتی است که برای حفظ حقوق موقوفات و تثبیت مالکیت آنها دنبال میشود.
وی تأکید کرد: تثبیت اسناد موقوفات، اقدامی اساسی برای صیانت از این سرمایههای ارزشمند و انتقال صحیح آن به نسلهای آینده است.
خاموشی با اشاره به ظرفیت موقوفات در حوزه سلامت گفت: بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز بهداشتی از جمله حوزههایی هستند که میتوان از ظرفیت موقوفات برای توسعه و ارتقای آنها استفاده کرد.
به گفته رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، تلاش سازمان اوقاف این است که درآمد موقوفاتی که دارای نیت دارو و درمان هستند، در همین مسیر هزینه شود و خدمات مؤثر و ماندگاری به جامعه ارائه شود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر ضرورت افزایش بهرهوری موقوفات اظهار کرد: باید مدیریت موقوفات را به سمت فعالیتهای مولد، دانشبنیان و بهرهور هدایت کنیم.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اراضی موقوفه در حوزههای کشاورزی، پرورش آبزیان، انرژیهای تجدیدپذیر، مسکن و سایر فعالیتهای اقتصادی میتواند درآمد پایدار برای موقوفات ایجاد کند.
خاموشی همچنین از آمادگی سازمان اوقاف برای مشارکت در برخی طرحهای زیرساختی خبر داد و افزود: در پروژههایی که امکان همکاری میان دولت و موقوفات وجود دارد، میتوان با استفاده از ظرفیت قانونی و تغییر کاربریهای لازم، زمینه اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی و عمرانی را فراهم کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای جدید جامعه در حوزه وقف خاطرنشان کرد: نیتهای اجتماعی، رفاهی، خدماتی، فرهنگی و دینی باید متناسب با نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد.
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