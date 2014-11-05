افتتاح کتابخانه مجازی ادبیات کلاسیک روسیه توسط متروی مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سیستم متروی مسکو به عنوان یکی از شاهکارهای هنر مدرن شناخته می‌شود و حالا با باز کردن یک کتابخانه مجازی ادبیات روسیه به اعتبار فرهنگی‌اش افزوده است.

مسافران قطارها می‌توانند در سکوهای قطار بیش از 100 کتاب کلاسیک مشهور روسی را رایگان دانلود کنند. آن‌ها می‌توانند با اسکن کردن یک کد خاص توسط تلفن‌های هوشمند و یا تبلت‌هایشان قفسه‌های مجازی کتابخانه را جستجو کنند و کتاب مورد نظرشان را انتخاب کنند.

این مجموعه کتاب‌ها که شامل رمان‌هایی از غول‌های ادبیات روسیه از جمله پوشکین، تولستوی و چخوف می‌شود، برای تمامی 2490 میلیون مسافری که در طی یک سال با استفاده از مترو سفر می‌کنند در دسترس خواهد بود. پروژه‌ای مشابه تا به حال روی بیش از 700 اتوبوس و تراموای شهر پیاده شده است.

تانیا کرکلیتسای 37 ساله گفت: این ایده فوق‌العاده است. استفاده کردن از آن در مترو بسیار مناسبت و راحت است چون نیازی به ثبت‌نام کردن نیست. انتخاب‌ها هنوز بسیار محدود هستند، اما اگر بتوانند آثار نویسنده‌های مدرن یا خارجی را هم اضافه کنند عالی می‌شود. در این صورت حتی حاضر به پرداخت کمی پول هم می‌شوم.

خدمات کامل این کتابخانه آنلاین شده است، اما این پروژه در حال حاضر تنها در چند ایستگاه از 195 ایستگاه متروی مسکو مورد تبلیغ قرار می‌گیرد تا مسئولان بتوانند قبل از اجرای پروژه در سطح شهر آن‌ را امتحان کنند. از شهروندان مسکو دعوت شده تا کتاب‌های جدیدی را برای اضافه شدن به این مجموعه پیشنهاد دهند.

مسافران شهر مسکو با فرهنگ درجه یک ناآشنا نیستند و پیش از این نیز پروژه‌های دیگری از جمله برپا سازی گاری‌های هنری مینیاتوری در قطارهای زیرزمینی اجرایی شده بودند. این جنبه جدید متروی مسکو با نصب سیستم وای‌فای مجانی در تمامی واگن‌های قطارها تا پایان سال 2014 همزمان خواهد شد.

با این وجود، این همه‌گیری الکترونیک باب میل همه نبوده است. ایلیا چیپیگا معلم سیاست 35 ساله می‌گوید: من کتاب را ترجیح می‌دهم، اما هر کس از یک چیز خوشش می‌آید. نمی‌توانم همه را خوشحال نگه داشت. بعضی‌ها از این کتاب‌های جدی کلاسیک خوششان می‌آید و بعضی‌ها هم خوششان نمی‌آید. مساله اصلی این است که مردم کتاب بخوانند.