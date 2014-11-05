بازگشت بحران به اورآسیا/ افزایش حضور نظامی اوکراین و روسیه در مرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "پترو پوروشنکو" رئیس جمهور اوکراین شب گذشته از اعزام نیروهای جدید نظامی این کشور به مناطق شرقی برای جلوگیری از پیشروی جدائی طلبان خبر داد.

پوروشنکو این تصمیم را بعد از انتخابات روز یکشنبه هفته جاری که در مناطق جدائی طلب شرق اوکراین برگزار شد اتخاذ کرد. مقامات کی یف نگران آن هستند که شهرهای دونتسک و لوهانسک (لوگانسک) نیز همانند شبه جزیره کریمه اقدام به اعلام استقلال کرده و به روسیه ملحق شوند.

در همین رابطه روز گذشته "الکساندر زاخارنکو" به عنوان رئیس جمهور جدائی طلبان اوکراین ادای سوگند کرد.

اما از سوی دیگر ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) نیز از اقدام مسکو در اعزام نظامیان خود به مرز با اوکراین خبر می دهد. در صورت صحیح بودن این خبر، بازگشت نظامیان روس به مرز با اوکراین در حالی انجام می شود که کمتر از یک ماه قبل "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه، دستور عقب نشینی آنها را صادر کرده بود.

"ینس اشتولتنبرگ" دبیرکل ناتو، با اعلام خبر حرکت نیروهای نظامی روسیه به مرز اوکراین این اقدام مسکو را تحریک آمیز خواند.

ادامه این روند در مرزهای اوکراین و روسیه موجب شده تا سایر کشورهای منطقه بویژه منطقه اورآسیا و کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی نیز احساس ناامنی کرده و در پی افزایش مناسبات خود با قدرت های نظامی باشند.