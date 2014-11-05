به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه‌های «رقص در غبار»، «شهر زیبا»، «چهارشنبه‌سوری»، «دایره‌زنگی»، «درباره‌ الی...»، «جدایی نادر از سیمین» و «گذشته» در این مجموعه گردآوری شده و این مراسم با حضور اصغر فرهادی و امضای کتاب برای مخاطبان همراه است.

در مقدمه‌ کوتاهی که اصغر فرهادی بر این کتاب نوشته، آمده: «فیلمنامه‌های پیشِ رو را که مرور می‌کنم، آن‌چه بین همه‌ آن‌ها مشترک است و از «رقص در غبار» تا «گذشته» پُررنگ و آگاهانه‌تر شده چیزی نیست جز علامت سؤال، علامت سؤالی که فیلمنامه به فیلمنامه بزرگ‌تر و چندوجهی‌تر شده است. اگر با این نوشته‌ها توانسته باشم جسارتِ پرسش‌گری را در تماشاگرانِ فیلم‌هایم تقویت کرده و ترس‌شان را از کاشتنِ علامتِ سؤال در ذهن‌ها بکاهم، از عمری که برای نوشتن صرف کرده‌ام راضی و خشنودم.»

این مراسم 17 آبان‌ 93، ساعت 18 آغاز می‌شود و محل برگزاری، پردیس سینمایی کورش، طبقه‌ ششم، سالن 7، به نشانی اتوبان حکیم، اتوبان ستاری، نبش خیابان پیامبر، مجتمع تجاری کورش است.

نشر چشمه با همکاری شرکت دیجی‌کالا مراسم رونمایی از کتاب «هفت فیلمنامه از اصغر فرهادی» را برگزار می‌کند و حضور در این مراسم برای عموم آزاد است.