به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه استقلال، بهرام افشارزاده با رد خبری که یکی از جراید منتشر کرده و در آن اعلام شده به زودی از آبی پوشان پایتخت به دلیل بدهی امتیاز کسر می‌شود، گفت: به هرحال ما یک سری بدهی از گذشته داریم که بخشی از آن مربوط به خارجی‌ها است. آنها از ما شکایت کرده‌اند و مبلغ بدهی ما به آنها بالغ بر 900 هزار دلار است. با این همه، نمایندگان ما با مدیران این بازیکنان و خود آنها در حال مذاکره هستند تا به توافق برسیم.

وی افزود: این سیکل توافق با توجه به مشکلات مالی ما، سه الی چهارماه زمان می‌برد. طبیعتا این بازیکنان به فیفا شکایت کرده‌اند اما ما هم به دنبال حل آن هستیم و این بدهی به ارث مانده از گذشته حتما پرداخت می‌شود.

مدیرعامل استقلال در پایان اضافه کرد: هواداران عزیز به هیچ وجه نگران نباشند چرا که این مسئله حل می شود و هیچ کسر امتیازی در کار نیست.