به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت اله ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی با تأکید بر اهمیت نقش پژوهشگران و فناوران در پیشرفت و آبادانی کشور گفت: تا چند دهه پیش منابع طبیعی مهمترین عامل تعیین کننده در ثروتمند شدن و مرّفه شدن جوامع بود، امّا امروزه دانایی و استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی مهمترین عامل توسعه و پیشرفت یک کشور به شمار می آید.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در 13 کارگروه پژوهشی در صندوق به طور تقریبی استادان همه رشته های علمی حضور دارند و صندوق با بیش از 25 هزار عضو هیأت علمی دانشگاه ها در سطوح مختلف ارتباط دارد. این یک ظرفیت مهم برای کشورمان است، زیرا صندوق با استفاده بهینه از منابع خود نقش مؤثری را در حمایت از توسعه و تولید علم در کشور انجام داده است و این ظرفیت هم اکنون در اختیار دانشگاهیان و جامعه علمی کشور است.

ضرغام در تشریح این که با وجود فعالیت شرکت های دانش بنیان و پارک های علمی در کشور، ضرورت تشکیل مرکز نوآوری به منظور حمایت از نوآوران کشور به دلیل پاسخگویی به نیاز توسعه ای ایران صورت گرفته است، افزود: مراکز نوآوری در اغلب کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته تجارب ارزشمندی در پاسخ گویی به نیاز های هرکشوری داشته اند و ما نیز امیدواریم در افق سیاست های کلان از توسعه مراکز نوآوری حمایت کنیم.