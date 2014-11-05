به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورايتی، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرستی متشكل از 20 انیمیشن را که برای حضور در هشتاد و هفتمین دوره جوایز سینمایی اسکار اعلام آمادگی کرده‌اند، اعلام كرد.

برای انتخاب انيميشين‌ها نيز مانند فيلم‌های مستند شرايطی وجود دارد كه مهم‌ترين آنها اكران شدن اثر در لس آنجلس است. با وجود اين كه همه نامزدها دارای اين شرايط نيستند اما انتظار می‌رود تا زمان بررسی فيناليست‌ها اين عمل انجام شده باشد.

«قهرمان بزرگ 6»، «کتاب زندگی»، «باکسترولز»، «تقلب»، «جزیره جیووانی»، «من و هنری»، «قهرمان شهر رنگارنگ»، «چگونه اژدهایتان را تربیت کنید 2»، «جک و قلب ساعتی»، «افسانه‌های اوز: بازگشت دوروتی»، «فیلم لگو»، «دره مورچه‌های گمشده»، «آقای پیبادی و شرمن»، «پنگوئن‌های ماداگاسکار»، «داستان دزد دریایی»، «هواپیماها: آتش و نجات»، «ریو 2»، «سنگ در جیب‌هایم»، «آوای دریا» و «داستان‌های شاهزاده کاگویا» 20 انيميشنی هستند كه برنده امسال از ميان آنها انتخاب می‌شود.

اين فیلم‌ها می‌توانند در ديگر بخش‌های اسكار چون بهترین فیلم و بهترين كارگردانی نیز نامزد کسب جایزه شوند.

هشتاد و هفتمین دوره اسکار روز 15 ژانویه فيناليست‌های خود در بخش انيميشن معرفی می‌كند و نام برنده در مراسم اهدای جوایز در سالن دالبی تئاتر لس‌آنجلس در تاريخ 22 فوریه اعلام می‌شود.