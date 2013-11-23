به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آکادمی اسکار دیروز (جمعه) اسامی 10 فیلم کوتاهی را که با یکدیگر برای کسب جایزه اسکار رقابت می کنند، اعلام کرد.

این فیلم‌ها عبارتند از :

"این من نبودم" (Aquel No Era Yo) به کارگردانی استبان کرسپو. این فیلم که از کشور اسپانیاست و تاکنون 45 جایزه از 38 جشنواره گرفته درباره کودک سربازهای آفریقا است.

"درست پیش از این که همه چیز از دست برود" (Avant Que De Tout Perdre ) به کارگردانی خاویر لگراند. این فیلم کوتاه از کشور فرانسه و موضوع آن درباره زنی است که به دلیل ترس از همسرش با دو فرزندش از خانه فرار می کند.

"دو" (Dva) به کارگردانی میکی ندیموویچ . این فیلم کوتاه محصول آلمان/کرواسی درباره دو تیرانداز دشمن در کرواسی سال 1993 است.

"هلیوم" به کارگردانی آندرس والتر از دانمارک

"کوش"( Kush) به کارگردانی شوباشیش بوتیانی. این فیلم کوتاه از کشور هند و درباره ترور نخست وزیر هند در سال 1984 توسط دو تن از محافظانش است.

"من باید مواظب همه چیز باشم؟" (Pitääkö Mun Kaikki Hoitaa?) به کارگردانی سلما ویلونن. از فنلاند و فیلم کوتاهی کمدی درباره صبح یک خانواده با بچه ها است.

"ضبط/نمایش" به کارگردانی جسی اطلس از آمریکا. درباره بد عمل کردن ضبط صوت.

"ترانه ای از دهان" به کارگردانی میراندا د پنسیر از کانادا . فیلم در فضای برفی شهری کوچک به رابطه یک زن با همسر الکلی اش می پردازد.

"پسر ببر" به کارگردانی گابریله مینتی از ایتالیا درباره یک پسر بچه 9 ساله که ماسکی از قهرمانش را به صورت می گذارد.

"مشکل وورمن"به کارگردانی مارک گیل از بریتانیا درباره دکتری به نام ویلیام که او را به نام یک زندانی به نام وورمن صدا می کنند.

هشتادو ششمین مراسم اسکار اسامی پنج نامزد نهایی اش را 16 ژانویه 2014 اعلام می کند.