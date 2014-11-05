شیوه های جنایتکارانه جدید داعش علیه عراقی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، فاخر برواری از مسئولان پیشمرگه گفت: داعشی ها به شیوه های جدید برای کشتار بیشتر ساکنان مناطقی که از آنها عقب نشینی می کنند روی آورده است.

وی افزود: تروریست های داعش بیشتر ساختمانهای دولتی و خدماتی و منازل را در زمار در شمال غرب موصل قبل از فرار بمبگذاری کرده اند. آنها همچنین مغازها و دیگر مناطق تجاری و صنعتی را نیز بمبگذاری کرده اند.

برواری درباره بازگشت ساکنان به منازل و محل کسب خود قبل از اطمینان از امن بودن آن هشدار داد.

وی بیان کرد: تعداد زیادی با این شیوه جنایتکارانه طی روزهای اخیر قربانی شده اند.