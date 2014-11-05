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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۵۹

شیوه های جنایتکارانه جدید داعش علیه عراقی ها

شیوه های جنایتکارانه جدید داعش علیه عراقی ها

یکی از مسئولان پیشمرگه به شیوه های جنایتکارانه ای که تروریستهای تکفیری برای وارد کردن تلفات بیشتر به عراقی ها به کار می گیرند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، فاخر برواری از مسئولان پیشمرگه گفت: داعشی ها به شیوه های جدید برای کشتار بیشتر ساکنان مناطقی که از آنها عقب نشینی می کنند روی آورده است.

وی افزود: تروریست های داعش بیشتر ساختمانهای دولتی و خدماتی و منازل را در زمار در شمال غرب موصل قبل از فرار بمبگذاری کرده اند. آنها همچنین مغازها و دیگر مناطق تجاری و صنعتی را نیز بمبگذاری کرده اند.

برواری درباره بازگشت ساکنان به منازل و محل کسب خود قبل از اطمینان از امن بودن آن هشدار داد.

وی بیان کرد: تعداد زیادی با این شیوه جنایتکارانه طی روزهای اخیر قربانی شده اند.

کد مطلب 2415773

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