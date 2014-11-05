  1. سیاست
  2. رهبری
۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۲۲:۱۷

روحانی:

خدمات شهید حسن تهرانی‌مقدم در سرنوشت کشورتاثیرگذار بود

خدمات شهید حسن تهرانی‌مقدم در سرنوشت کشورتاثیرگذار بود

رییس‌ جمهوری با در دیدار با خانواده شهیدان تهرانی مقدم گفت: اقدامات شهید حسن تهرانی‌مقدم، بسیار استراتژیک، حیاتی و تأثیرگذار در سرنوشت کشور بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی همزمان با ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و در دیدار سرزده و در فضایی صمیمی با خانواده شهیدان علی و حسن تهرانی مقدم گفت‌وگو کرد.

رییس جمهوری با اشاره به روز حادثه شهادت شهید حسن تهرانی مقدم، گفت: در جلسه شورای عالی امنیت ملی بودم که خبر شهادت شهید حسن تهرانی مقدم را شنیدم و بسیار متأثر شدم. این شهید فردی ارزشمند، بااخلاق و صادق بود که همواره حساب شده و دقیق سخن می‌گفت.

روحانی با تأکید بر پشتکار شهید حسن تهرانی مقدم در خدمت به کشور تصریح کرد: این شهید علاوه بر تخصص خود، شخصیتی کم‌نظیر بود که خدمات ارزشمندش به کشور در مقاطع حساس تأثیرگذار بود.

مادر شهیدان علی و حسن تهرانی‌مقدم با تأکید بر خصوصیات اخلاقی شهید حسن تهرانی‌مقدم، گفت: شهید بسیار مهربان ، خوش اخلاق و فعال در خدمت به انقلاب و مردم بود.

مادر شهیدان علی و حسن تهرانی مقدم با اشاره به اینکه شهید علی تهرانی مقدم در ظهر عاشورای سال ۱۳۵۹ در سن ۱۷ سالگی شهید شد، از خدمات و حمایت های دکتر روحانی و دولت تدبیر و امید از خانواده شهدا تشکر کرد.

رییس جمهوری لوح تقدیری را به همسر و مادر شهید حسن تهرانی مقدم اهداء‌کرد.

روحانی همچنین از حسینیه شهدای غدیر که شهید حسن تهرانی مقدم چند روز قبل از شهادت آن را افتتاح کرده بود، بازدید کرد.

کد مطلب 2415818
سیامک صدیقی

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها