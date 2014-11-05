به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی همزمان با ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و در دیدار سرزده و در فضایی صمیمی با خانواده شهیدان علی و حسن تهرانی مقدم گفت‌وگو کرد.

رییس جمهوری با اشاره به روز حادثه شهادت شهید حسن تهرانی مقدم، گفت: در جلسه شورای عالی امنیت ملی بودم که خبر شهادت شهید حسن تهرانی مقدم را شنیدم و بسیار متأثر شدم. این شهید فردی ارزشمند، بااخلاق و صادق بود که همواره حساب شده و دقیق سخن می‌گفت.

روحانی با تأکید بر پشتکار شهید حسن تهرانی مقدم در خدمت به کشور تصریح کرد: این شهید علاوه بر تخصص خود، شخصیتی کم‌نظیر بود که خدمات ارزشمندش به کشور در مقاطع حساس تأثیرگذار بود.

مادر شهیدان علی و حسن تهرانی‌مقدم با تأکید بر خصوصیات اخلاقی شهید حسن تهرانی‌مقدم، گفت: شهید بسیار مهربان ، خوش اخلاق و فعال در خدمت به انقلاب و مردم بود.

مادر شهیدان علی و حسن تهرانی مقدم با اشاره به اینکه شهید علی تهرانی مقدم در ظهر عاشورای سال ۱۳۵۹ در سن ۱۷ سالگی شهید شد، از خدمات و حمایت های دکتر روحانی و دولت تدبیر و امید از خانواده شهدا تشکر کرد.

رییس جمهوری لوح تقدیری را به همسر و مادر شهید حسن تهرانی مقدم اهداء‌کرد.

روحانی همچنین از حسینیه شهدای غدیر که شهید حسن تهرانی مقدم چند روز قبل از شهادت آن را افتتاح کرده بود، بازدید کرد.