ایمان به خداوند و صبر و ایستادگی در مقابل ظلم تجلی واقعه کربلا است

حجت الاسلام سید علی اکبر واعظ موسوی در خصوص رابطه صبر و ایمان در واقعه کربلا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امام حسین(ع) پس از اقامه نماز صبح روز عاشورا خطبه میخواند و پس از حمد و ثنای خداوند، دو نکته را به خاندان و اصحابش یادآوری کرد؛ یکی اصل کشته شدن که به امر پروردگار است و دیگر، پایداری و صبر در برابر دشمن، که هر دو نکته ارتباط تنگاتنگ با نماز و معنویت دارد زیرا اگر در قرآن حکم به نماز در آیات متعدد آمده و نماز را یکی از نشانه های ایمان قلمداد کرده و در روایات به منزله ستون دین نامیده شده روح استقامت و پایداری در جهاد و دفاع از اسلام نیز در نماز و ارتباط با خداوند و امور عبادی و معنوی نهفته است.

رابطه مستقیم صبر و خداباوری

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این مطلب که صبر ریشه در ایمان افراد دارد اظهار کرد: هرچه ایمان عمیق تر، توسعه یافته تر و باورهای افراد عمیق تر باشد انسان موفق به صبوری بیشتری می‌شود و قرآن می‌فرماید کسی می‌تواند صبور باشد که ایمان بزرگی داشته باشد و تاریخ نمونه بارز این صبوری را در واقعه کربلا مشاهده کرده است.

وی تصریح کرد: صبوری خاندان و اصحاب امام حسین(ع) صبوری حضرت زینب، صبوری امام حسین(ع)، صبوری حضرت عباس(ع) ریشه در ایمان عمیق آنها دارد چرا که اگر ایمان ضعیف و سست باشد نمی‌توان صبور بود و مدام به این واژه می‌رسیم که چرا باید صبر کنیم و تنها زمانی به این سوال می‌رسیم که چرا باید صبر کنیم که ایمانمان ضعیف باشد.

حجت الاسلام واعظ موسوی خاطرنشان کرد: صبر کردن وقتی معنا پیدا می کند که ما خداباوری را در خود تقویت کنیم، باور کنیم که خداوند می‌بیند و اگر به این باور رسیدیم به باور مبدا و معاد هم دست خواهیم یافت.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این مطلب که وقتی که قرآن را بازمی‌کنیم صفحه ای نیست مگر باور به مبدا و معاد در قرآن به هر دوی آن تاکید نشده و تذکر داده نشده است ادامه داد: این دو، دو رکن اساس دین است که اگر نباشند امکان ایثار و صبوری نیز نیست و تمام باورهای قلبی و قله های اخلاص، ایثار، تواضع همه پشتوانه ایمان را می‌خواهند که صبر یکی از آن ها است.

مقام صبر نسبت به ايمان همانند سر برای بدن است

وی گفت: حضرت زینب (س) کوه صبر و استقامت است چرا که به مرحله ایمان و خداباوری رسیده و می‌داند که خداوند ناظر است و ایمان قلبی دارد که در مقابل صبوری نتیجه می‌گیرد.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: از منظر دين، صبر جايگاهی بس والا دارد قرآن به صبركنندگان بشارت داده است به طوریکه مقام صبر نسبت به ايمان همانند سر برای بدن است و حضرت زينب (ع) نمونه و تجسم عالی صبر و پايداری است.

حجت الاسلام واعظ موسوی یادآور شد: امام حسین(ع) وقتی که تیر حرمله گلوی نازک کودک ۶ماه اش را درید خون ها را به آسمان پاشید و نشان داد برایش آسان است چرا که خداوند شاهد و ناظر است، ما چرا این باور را نداریم؟ اگر این باور باشد در صبوری کردن موفق تر خواهیم و صبر آسان خواهد بود و آنچه امروز ما در دعای جوشن کبیر از اسماء و صفات الهی می‌بینیم و می‌خوانیم خاندان امامت باور، اعتقاد و ایمان به آن داشتند.

مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم تجلی واقعه کربلا

استاد حوزه و دانشگاه افزود: با توجه به تمام این صفات است که می‌گویند واقعه عاشورا کوه صبر و استقامت و امتحان ایمان بوده است، عاشورا روز فداکاری، وفاداری، شکیبایی و استقامت امام حسین (ع) و یاران با وفایش در رسیدن به قرب الهی است از این رو ایمان به خداوند، صبر، مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم تجلی واقعه عاشورا است.

وی در پایان عنوان کرد: واقعه کربلا را باید از ناحیه صبر و شکیبایی آقا اباعبد الله الحسین (ع) بررسی کرد زیرا که درجه صبر هر کسی نشان دهنده درجه ایمان او است، امام حسین(ع) در شکیبایی نمونه بود و در همه مراحل به شکیبایی سفارش می‌کرد، ایشان به هنگام آخرین وداع با خاندانش، آنها را به صبر توصیه کرد ولی از گریه بازشان نداشت.

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گفتگو: مرجان شریعت