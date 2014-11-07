باید در خارج از خانه هم تیم فوتبال صنعت نفت آبادان امتیاز کسب کند

احمد پارو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی فردای تیم فوتبال نفت آبادان مقابل فولاد یزد در آبادان اظهار کرد: به طور حتم به لحاظ فنی بازی خوبی است زیرا هر دو تیم از مربی خارجی استفاده می کنند.

وی در همین خصوص ادامه داد: انجام یک بازی زیبا در دستور تیم گنجانده شده است زیرا به سه امتیاز بازی مقابل فولاد یزد نیاز داریم. همه بازیکنان آماده هستند تا با حمایت تماشاگران آبادانی یک بازی خوب را ارائه دهند.

پارو با اشاره به تیم فولاد یزد تصریح کرد: تیم فولاد یزد به لحاظ فنی تیم با کیفیتی است و بازیهای خوبی را تاکنون ارائه داده است. اگر بتوانیم در همان دقایق اول بازی گلزنی کنیم بسیاری از عوامل منجر به پیروزی نفت آبادان می‌شود.

سرپرست تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ابراز امیدواری کرد: بازیکن محروم و مصدوم نداریم و شرایط تیم بسیار مناسب است.

پارو ادامه داد: در جلساتی که برای فصل جاری در باشگاه برگزار شد، مدیرعامل، سرمربی تیم نفت و سایر مسئولان این تیم مصمم بودند که در فصل جاری علاوه بر اینکه تیم خوبی داشته باشیم بتوانیم بازیکنان خوبی را نیز آماده کنیم تا برای سال آینده یک ترکیب جوانگرا تزریق شود.

وی با اشاره به اینکه باید از این پس در بازی های خارج از خانه نیز امتیاز کسب کنیم، عنوان کرد: چنانچه در بازیهای خارج از خانه مقداری بازی ما بهتر شود می توانیم به لیگ برتر صعود کنیم.

سرپرست تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ابراز کرد:‌ امیدوارم که هواداران پشتیبان ما باشند. هواداران ما نسبت به شعور فوتبال فهیم هستند و انتظار است در بازیهای آینده یار دوازدهم ما باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صنعت نفت آبادان هم‌اکنون با انجام چهار بازی و کسب شش امتیاز در رده چهارم گروه «ب» لیگ دسته اول کشور قرار دارد و روز شنبه ۱۷ آبان میزبان تیم فوتبال فولاد یزد است.