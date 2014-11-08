به گزارش خبرگزاری مهر، اين قطار با مدت زمان سير حدود 2 ساعت و 15 دقيقه، روزهاي جمعه ساعت 7 و 15 دقیقه از ايستگاه راه‌آهن تهران حركت و ساعت 15 و 30 دقیقه از قم مراجعت مي‌كند.

بهاي بليت يكسره ريل‌باس ارم براي هر نفر 40 هزار ريال بوده كه براي جانبازان، خانواده شهدا و كودكان بين 2 تا 12 سال به صورت نيم‌بها محاسبه مي‌شود.

بليت قطار ياد شده از طريق نمايندگي‌هاي مجاز فروش بليت قطار و اينترنتي از طريق سايت http://ticket۲.raja.ir براي متقاضيان سفر به قم به ويژه كاروان‌هاي زيارتي عرضه مي‌شود.

از مزاياي استفاده از ريل‌باس ارم تهران – قم و بالعكس مي‌توان به دسترسي آسان به وسيله نقليه عمومي به ويژه متروي خط 3 در ايستگاه راه‌آهن تهران و فاصله حدوداً 600 متري ايستگاه راه‌آهن قم تا حرم حضرت معصومه (س) اشاره كرد.

ريل باس‌هاي «ارم» بدون نياز به لكوموتيو و بصورت خود كشش بوده و با حداكثر سرعت 120 كيلومتر بر ساعت براي مسيرهاي كوتاه و حومه‌ي شهرهاي بزرگ استفاده مي‌شود.

سرعت مناسب، صندلي‌هاي راحت، سيستم تهويه مطبوع و ... در كنار ايمني بسيار خوب، آلـودگي كمتر محيط زيسـت و قابليت جـابه‌جايي انبوه مسافر از ديگر مـزاياي را‌ه‌اندازي ‏ريل‌باس‌ها است.‏