به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری، در نشست دوره ای با معاونان فنی و عمرانی مناطق ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران، خواستار ارائه گزارش از پروژههایی شد که تا پایان امسال به اتمام میرسند و از اولویت برخوردارند.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی میدانی این پروژهها، گفت: لازم است گزارشی از وضعیت پروژهها ارائه شود تا با بررسی میدانی و جمعبندی موضوعات، بهویژه در حوزه بودجه و تشکیلات، بتوانیم جمعبندی لازم را برای انتقال، پیگیری و کمک به پیشبرد امور داشته باشیم.
آقامیری همچنین خواستار انجام یک کار مقایسهای در موضوعات مختلف ساختوساز و فعالیتهای عمرانی شد و تأکید کرد: لازم است فعالیتها و مدلهای مختلف ساختوساز در حوزههای عمرانی و زیربنایی، بر اساس چند شاخص مشخص مورد بررسی قرار گیرند تا امکان مقایسه آنها فراهم شود؛ چراکه میزان پیشرفت کار و توانمندیها بدون انجام مقایسه بهدرستی قابل ارزیابی نیست.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بر ضرورت بررسی وضعیت مالی حوزه عمرانی و مقایسه حجم کار و مسئولیتهای این بخش با سایر معاونتها تأکید کرد و گفت: باید حجم فعالیتها و مسئولیتهایی که در حوزه عمرانی وجود دارد، با سایر معاونتها مقایسه شود.
وی با اشاره به وضعیت نیروهای فنی در این حوزه افزود: در بخش عمرانی، نیروهای فنی بهتدریج کاهش پیدا میکنند و جذب نیروهای متخصص نیز به اندازه نیاز انجام نمیشود که این وضعیت مطلوب نیست. باید
بهترین وضعیت را در بخش عمرانی داشته باشیم و برای جذب نیروهای فنی و جوانان متخصص نیز اقدام شود.
آقامیری تأکید کرد: باید سازوکاری فراهم شود تا نیروهای فنی و متخصص بتوانند درخواست و رزومه خود را ارائه کنند و این درخواستها مورد حمایت و پیگیری قرار گیرد تا زمینه تقویت بدنه تخصصی حوزه عمرانی فراهم شود.
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