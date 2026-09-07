به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری، در نشست دوره ای با معاونان فنی و عمرانی مناطق ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران، خواستار ارائه گزارش از پروژه‌هایی شد که تا پایان امسال به اتمام می‌رسند و از اولویت برخوردارند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی میدانی این پروژه‌ها، گفت: لازم است گزارشی از وضعیت پروژه‌ها ارائه شود تا با بررسی میدانی و جمع‌بندی موضوعات، به‌ویژه در حوزه بودجه و تشکیلات، بتوانیم جمع‌بندی لازم را برای انتقال، پیگیری و کمک به پیشبرد امور داشته باشیم.

آقامیری همچنین خواستار انجام یک کار مقایسه‌ای در موضوعات مختلف ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی شد و تأکید کرد: لازم است فعالیت‌ها و مدل‌های مختلف ساخت‌وساز در حوزه‌های عمرانی و زیربنایی، بر اساس چند شاخص مشخص مورد بررسی قرار گیرند تا امکان مقایسه آن‌ها فراهم شود؛ چراکه میزان پیشرفت کار و توانمندی‌ها بدون انجام مقایسه به‌درستی قابل ارزیابی نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بر ضرورت بررسی وضعیت مالی حوزه عمرانی و مقایسه حجم کار و مسئولیت‌های این بخش با سایر معاونت‌ها تأکید کرد و گفت: باید حجم فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی که در حوزه عمرانی وجود دارد، با سایر معاونت‌ها مقایسه شود.

وی با اشاره به وضعیت نیروهای فنی در این حوزه افزود: در بخش عمرانی، نیروهای فنی به‌تدریج کاهش پیدا می‌کنند و جذب نیروهای متخصص نیز به اندازه نیاز انجام نمی‌شود که این وضعیت مطلوب نیست. باید

بهترین وضعیت را در بخش عمرانی داشته باشیم و برای جذب نیروهای فنی و جوانان متخصص نیز اقدام شود.

آقامیری تأکید کرد: باید سازوکاری فراهم شود تا نیروهای فنی و متخصص بتوانند درخواست و رزومه خود را ارائه کنند و این درخواست‌ها مورد حمایت و پیگیری قرار گیرد تا زمینه تقویت بدنه تخصصی حوزه عمرانی فراهم شود.