برگزاری همایش شعر نو فارسی و اسپانیایی در تهران و مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب با اعلام این خبر، با اشاره به سفر فرهنگی هیات ایرانی به اسپانیا گفت: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ششم و هفتم آبان همایش سعدی و سروانتس در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید برگزار شد که با استقبال خوب اسپانیایی‌ها همراه بود.

وی افزود: در این سفر ضمن شرکت در همایش سعدی و سروانتس، دیدارها و گفتگوهایی با مدیران دانشگاه‌های اسپانیا و برخی از نهادهای ادبی و نویسندگان و شاعران اسپانیا داشتیم و با ارائه‌ پیشنهادهایی برای همکاری‌های فرهنگی و ادبی در سال آینده، فعالیت‌های ادبی میان دو کشور گسترش می‌یابد. قرار شد که در سال 94 همایش شعر نو فارسی و اسپانیایی با بزرگداشت نیما یوشیج ـ پدر شعر نو فارسی ـ و خوان رامون خیمنس ـ پدر شعر نو اسپانیایی ـ در شهر کتاب و دانشگاه کمپلوتنسه مادرید برگزار شود و تحولات ادبی دو کشور در حوزه‌ شعر نو در صد سال اخیر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن تبیین شود.

معاون فرهنگی شهر کتاب ادامه داد: خوان رامون خیمنس ـ پدر شعر نو اسپانیایی و همزمان با دوره‌ نیما یوشیج می‌زیست و همان‌گونه که شعر نو با نام نیما یوشیج پیوند خورده است شعر نو و ناب اسپانیایی با نام خیمنس پیوند یافته و یکی از برجسته‌ترین خدمات وی به شعر مدرن، ایده‌ «شعر ناب» بود که عشق و شعر و دنیای شاعرانه تا آخرین لحظه‌های مرگ او را رها نکرد. توجه مدام خیمنس به شعر ناب، لطف و ظرافت غزل‌های عاری از شایبه و اشعار نافذ و پر عمقش، او را پیشوای شاعران نسل جوان اسپانیا و در واقع بنیان‌گذار شعر نو ساخت. ما باید در معرفی ادبیات معاصر فارسی بیشتر تلاش کنیم و متاسفانه در جهان اسپانیایی زبان با شعر نو فارسی چندان آشنایی وجود ندارد. برگزاری این همایش می‌تواند در معرفی و ترجمه‌ی شعر نو فارسی موثر شود.

محمدخانی درباره‌ برنامه‌های دیگر سفر فرهنگی هیات ایرانی گفت: از چند دانشگاه در مادرید دیدار داشتیم و در دانشگاه آلکالا د انارس که زادگاه سروانتس است و هر ساله در این شهر و دانشگاه جایزه‌ ادبی سروانتس اهدا می‌شود حضور پیدا کرده و با دیدار و گفتگو با مسئولان این دانشگاه با فعالیت‌های فرهنگی و علمی آن آشنا و درباره‌ جزئیات جایزه‌ ادبی سروانتس بحث و گفتگو داشتیم. همچنین با برخی از نویسندگان اسپانیایی مانند الویرا لیندو که آثار او به فارسی نیز ترجمه شده است، دیدار و برای سفر به ایران از او دعوت کردیم که قرار است به زودی این سفر انجام شود.

وی افزود: همچنین در هفته‌ آخر آبان ماه، نمایندگان 4 دانشگاه شهر مادرید برای گفتگوهای علمی و فرهنگی به ایران می‌آیند و قرار است با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا سالانه 3 نویسنده و شاعر و پژوهشگر از ایران به اسپانیا بروند و متقابلا 3 نفر از اسپانیا به ایران بیایند تا زمینه‌های شناخت بیشتر از فرهنگ و ادبیات دو کشور فراهم شود.