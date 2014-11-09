به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون مصوبات جدید شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان اظهار داشت: میانگین رسمی حضور گردشگران در اصفهان ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار نفر است و افزایش نرخ دلار و امنیت ایران نسبت به دیگر مناطق موجب ازدیاد روز افزون گردشگران خارجی شده است.

وی با اشاره به اینکه رساندن تعداد گردشگران بازدیدکننده از اصفهان به ۳۰۰ هزار نفر دور از دسترس نیست، افزود: با توجه به این مطلب نظامنامه فرهنگی گردشگران در شورای فرهنگ عمومی استان تهیه شده و قرار است دوره های آموزشی و توانمندسازی راهنمایان تور، تورلیدرها و مدیران هتل ها در قالب دوره های پودمانی و تک درس های بازآموزی برگزار شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه شناسنامه دار کردن اقامتگاه هایی همانند هتل‌ها، هتل سوئیت ها و خانه های را در دست اجرا داریم، تاکید کرد: تصویب طرح تاکسی گردشگری یکی از برنامه های شورای فرهنگ عمومی استان است که در آن برگزاری دوره های آموزشی با رعایت استانداردهای فنی ماشین، کیفیت سلامت ماشین و صلاحیت و توانمندی فردی راننده مدنظر قرار گرفته است.

شناسنامه دار کردن صنایع دستی اصفهان

وی ادامه داد: آثاری زیادی از صنایع دستی اصفهان در دنیا فروخته و به نام کشورهای دیگر به نقاط مختلف دنیا ارسال می شود که برای رفع این نقصان مهم شناسنامه دار کردن صنایع دستی شامل شناسنامه فنی و برچسب قیمت به دلار و ریال را مدنظر قرار داده ایم.

حجت الاسلام قطبی با اشاره به راه اندازی میز اصفهان شناسی ویژه گردشگران خارجی در میدان امام اصفهان نیز ابراز داشت: با توجه به اقامت ۲.۵ تا ۳ روزه گردشگران خارجی در ایران یک واحد درسی ۱۶ ساعته برای آنها طراحی شده است که کار مشترک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علمی کاربردی اداره، مرکز اصفهان شناسی شهرداری و میراث فرهنگی است.

وی با بیان اینکه سرفصل های این درس شامل تاریخچه اصفهان، بنیه و عمارات هنری و میراثی، میراث فرهنگی ناملموس صنایع دستی، مفاخر و نام آوران است، ابراز داشت: گردشگری که وارد اصفهان می شود اگر علاقه مند به طی دوره های آموزشی باشد دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر محسوب می شود و پس از طی دوره شامل ۲ ساعت کارگاه اولیه و ۱۴ ساعت بازدید و آزمون الکترونیکی نهایی به وی دانشنامه قابل ترجمه اهداء می شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه میراث ناملموس و مفاخر ایران کمتر مورد بازدید گردشگران قرار رفته است، گفت: یکی از تصمیمات شورای فرهنگ عمومی استان این است که در ۱۴ هتل گردشگران خارجی پایگاه دایمی برای برگزاری بخشی از میراث ناملموس اصفهان همچون غذاهای محلی، موسیقی و بازی های محلی، شاهنامه خوانی، پرده خوانی و موارد مشابه داشته باشیم.



تدوین نظامنامه فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

وی با اشاره به تدوین نظامنانه فرهنگی خوابگاه های دانشجویی اظهار داشت: در اصفهان ۳۲۰ هزار دانشجو داریم که حدود ۳۵ هزار نفر از این تعداد خوابگاهی هستند و به جز ۵ تا ۸ ساعت کلاس در طول روز مابقی اوقات آنها آزاد است.

حجت الاسلام قطبی ابراز داشت: بر این اساس مصوبات اصلی نظامنامه این خوابگاه ها در شورای فرهنگ عمومی استان تدوین شده و بر این مبنا با تعامل با اداره کار، مجوز مشاغل خوابگاهی در حوزه فرهنگ و هنر در ۱۳۳ رشته به دانشجویان داده می شود.

وی اضافه کرد: از جمله مزایای این مجوز امکان دریافت تبلیغ و سفارش، دریافت تسهیلات بانکی و ورود فرد به شبکه کارآفرینی است و علاوه بر اینکه سابقه کار فرد، موثر شناخته می شود مقدمه پذیرش در مرکز رشد فرهنگ و هنر است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: مصوبه دیگر در این ارتباط اختیار قرار دادن ظرفیت های فرهنگی استان با تعامل با دانشگاه هاست که از این جمله در اختیار قرار داد بلیط برخی تئاتر ها و فیلم های دارای ظرفیت خالی با هزینه نیم بها یا رایگان است.

وی در ادامه با اشاره به آیین کتاب سال استان اصفهان تاکید کرد: از ۲۴ تا اول آذرماه هفته کتاب با شعار "ترویج کتاب، ترویج امید" برگزار می شود.

انتخاب ۵ روستای برتر دوستدار کتاب

حجت الاسلام قطبی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های ما به مناسبت این هفته انتخاب روستاهای برتر شهرستان و استان در زمینه کتابخوانی است و بر این اساس در هر استان ۵ روستای برتر انتخاب و برند روستای دوستدار کتاب به آنها اهدا می شود.

وی افزود: همچنین تفاهم نامه ای در سطح وزارتخانه با عنوان انتخاب پایتخت کتاب ایران امضا شده که مربوط به شهرهای منتخب در حوزه کتابخوانی است که با توجه به ظرفیت های استان اصفهان در حوزه کتابخوانی امیدواریم یکی از شهرهای استان اصفهان در این ارتباط برگزیده شود.