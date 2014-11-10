مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر در خصوص اینکه آیا وام مسکن جوابگوی نیاز متقاضیان برای خرید مسکن است، گفت: سقف تسهیلات خرید مسکن کافی نیست و دولت باید از نظر ارایه تسهیلات اقداماتی را انجام دهد تا تحرک را وارد بازار کند.

وی با بیان اینکه باید با اقداماتی بازار مسکن را از رکود خارج کرد، اظهار داشت: باید سقف وام افزایش پیدا کند و به سازنده اختصاص یابد و سازنده هم بتواند به خریدار انتقال دهد.

عضو هیات رئیسه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه اگر تسهیلات مسکن با کنترل و برنامه ریزی افزایش یابد موجب رونق اقتصادی می شود، بیان کرد: حدود 10 هزار مشاور املاک در تهران و حدود 115 هزار بنگاه مسکن در کل کشور فعالیت دارند که از زمان رکود مسکن، درآمد آنها به شدت کاهش یافته است.

خسروی با بیان اینکه برخی از بنگاه های املاک شغل خود را تغییر داده اند، گفت: باید صنعت مسکن را فعال کنیم تا سازنده رغبت به سرمایه گذاری در این بخش داشته باشد ضمن آنکه نظارت بر بازار هم انجام گیرد تا قیمت های غیرواقعی تعیین نشود.