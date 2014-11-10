حفاظت از سنگ نگاره های "هومیان" و "میرملاس" وارد فاز اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مهاجری نژاد در این رابطه اظهار داشت: ظرفیتهای لرستان در حوزه گردشگری فراتر از تصور ماست و این استان از معدود استانهایی است که همه ظرفیتها را همزمان دارد.

مهاجری نژاد ادامه داد: بسیاری از استانهای معروف کشور فقط یک دوره تاریخی را دارند ولی لرستان تمام جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری را با هم دارد.

وی افزود: برای سرمایه گذاری در استان همه شرایط آماده و مهیاست و اینکه چرا نتوانستیم از ظرفیتها استفاده کنیم بخاطر این است که تاکنون این ظرفیتها در سطح ملی و بین المللی معرفی نشده اند و هم اینکه بخش خصوصی به صورت جدی وارد عرصه نشده بود.

مهاجری نژادبا اشاره به اینکه خوشبختانه نگاه مجموعه استانداری و مدیران در شرایط فعلی این است که یکی از راههای توسعه استان رونق گردشگری است افزود: با توجه به انباشت فرهنگ و خرده فرهنگهایی که در استان وجود دارد، دنبال این هستیم که با برنامه ریزیهای میان مدت و کوتاه مدت با توجه به این همه پتانسیل بتوانیم جاذبه ها را در سطح ملی و جهانی معرفی کنیم.

وی افزود: در بحث معرفی جاذبه ها، در حال راه اندازی وب سایتی هستیم که به دو زبان همه جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، اکوتوریسم، ژئوتوریسم و صنایع دستی استان را معرفی کنیم.

استقبال سرمایه گذاران از حوزه گردشگری لرستان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در پاسخ به سوال اینکه مهمترین موانع پیش روی توسعه گردشگری در استان چیست افزود: تا سال گذشته حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی کافی نبوده اما در ۸ ماه اخیر با توجه به استقبال خوب و اهمیت دادن استاندار لرستان به بخش گردشگری، سرمایه گذاران زیادی در بخش زیرساختها و جاذبه ها از جمله آبشارهای لرستان، دریاچه گهر، بعضی از بافتهای تاریخی و مخملکوه بعنوان منطقه نمونه گردشگری مشغول فعالیت هستند.

مهاجری نژاد افزود: یکی دیگر از مشکلات عقب ماندگی در این حوزه این است که تاکنون ما بخشی عمل کرده ایم که این امر نباید اتفاق بیفتد و همه دستگاهها باید برای جلب مشارکت بخش خصوصی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: باید صدور پروانه در مورد استعدادهایی که سرمایه گذار راغب به سرمایه گذاری در آن هست را تسهیل کنیم و برای جذب بخش خصوصی، هم اکنون پروانه بهره برداری را یک روزه صادر می کنیم.

مهاجری نژاد گفت: باید بسته های تشویقی از جمله حذف عوارض و ... برای سرمایه گذار به منظور بازگشت سود سرمایه فراهم شود تا سرمایه گذاران با خیال آسوده در استان سرمایه گذاری کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت: بازگشت زود سرمایه یکی از مهمترین دلایل ورود بخش خصوصی است و امنیتی که در لرستان وجود دارد بزرگترین جاذبه برای سرمایه گذاران خواهد بود.

وی افزود: بازگشت سرمایه در لرستان نسبت به هر استان دیگری تضمین شده است و سرمایه گذاران با ارتباطاتی که با خود مردم داشته اند به این نتیجه رسیده اند.

حفاظت از سنگ نگاره های هومیان و میرملاس

مهاجری نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی نقوش صخره ای لرستان اشاره کرد و گفت: بعد از گذشت ۴۰ سال و بنابر خواسته بحق مردم در حوزه سنگ نگاره های صخره ای میرملاس و هومیان کوهدشت، طرح مطالعاتی آن انجام شده و گزارش آماده است و به زودی وارد فاز اجرا خواهیم شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به اینکه موزه های لرستان نگین و پیشانی هر گالری و موزه در سطح بین المللی است، گفت: با رایزنی هایی که با مدیر کل امور موزه ها و همچنین معاونت میراث فرهنگی سازمان در حال انجام است در صدد هستیم تا بزرگترین موزه باستان شناسی ایران پس از موزه ملی ایران را کمتر از ۱۵ ماه دیگر در خرم آباد دایر کنیم.

وی گفت: همچنین ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی در محل مجموعه گردشگری قلعه فلک الافلاک در حال پیگیری است چراکه هم اینکه خواسته بحق مردم است و هم عرضه صنایع دستی بومی بدون واسطه، باعث سهولت دسترسی گردشگران و کاهش قیمت صنایع دستی می شود.

بزرگترین همایش ژئوتوریسم کشور در لرستان برگزار خواهد شد

مهاجری نژاد با اشاره به اینکه استان لرستان پایتخت ژئوتوریسم کشور معرفی شده، افزود: با حمایت و پیگیری های استاندار لرستان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان و همچنین سازمان زمین شناسی کشور، در پایان سال جاری بزرگترین همایش ژئوتوریسم کشور در استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به احداث هتلهای نیمه کاره در لرستان گفت: خوشبختانه برای ادامه ساخت هتل صخره ای خرم آباد از ۱۵۰ میلیارد ریالی که برای تکمیل این هتل نیاز است، تاکنون مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال توسط استاندار لرستان و مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از طرف سازمان میراث فرهنگی اختصاص داده شده است و تا پایان سال جاری این هتل به بهره برداری خواهد رسید.

مهاجری نژاد تصریح کرد: همچنین در سفر ریاست جمهوری به استان و پیگیریهای استانداری لرستان، یک هتل ۵ ستاره توسط بنیاد مستضعفان در لرستان احداث می شود که مراحل اولیه آن انجام شده است.

وی گفت: در لرستان ۱۲ هتل نیمه کاره وجود دارد که تا پایان سال جاری به بهره برداری خوهند رسید و این خود نمایانگر پیشرفت زیرساختهای گردشگری در لرستان است.

مهاجری نژاد افزود: همچنین فرهنگ اجاره خانه های استیجاری در لرستان به وجود آمده که این خانه ها به زودی ساماندهی خواهند شد به طوریکه درآمد گردشگری در آینده نزدیک وارد خانه های مردم نیز می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به اینکه ۶ کمپینگ در استان در آستانه بهره برداری هستند گفت: این کمپینگ ها در شهرهای سراب دوره، درب گنبد کوهدشت، کمپ بیرجندی بروجرد، کمپهای پلدختر و الیگودرز هستند.

۴ بنای مذهبی لرستان در حال مرمت است

وی در مورد مرمت بناهای زیارتی در استان گفت: بناهایی که در اختیار اوقاف هست و ثبت ملی شده باید با مشارکت دو سازمان مرمت و نگهداری شوند که در این راستا در بحث گردشگری مذهبی برای ساماندهی و هماهنگی امور جلساتی در حال برگزاری است.

مهاجری نژاد ادامه داد: در حال حاضر چهار بنای مذهبی در حال مرمت است که جدیدترین آن امامزاده زین ابن علی(ع) بود که مرمت اساسی و آزادسازی اطراف آن در حال انجام است.

وی از پایان مرمت خانه تاریخی ابوالقاسمی شهرستان خرم آباد در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: خانه هنرمندان در محل خانه ابوالقاسمی در بافت تاریخی خرم آباد تا دوماه آینده راه اندازی خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان یادآور شد: همچنین موزه ورشو در بروجرد در حمایت از صنعت ورشو استان که یکی از صنایع مغفول در سطح کشور است، در آینده نزدیک احداث خواهد شد.

وی گفت: با مساعدت استاندار لرستان و همچنین سازمان میراث فرهنگی، با حمایت از هنرمندان و عکاسان خبره و همچنین معرفی آثار و قابلیتهای استان در سطح بین المللی با ایجاد نمایشگاه های عکاسی و هنری، آثار لرستان به جهان معرفی خواهد شد.

حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی

مهاجری نژاد با اشاره به روند حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی استان گفت: مبلغ ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات از صندوق مهر امام رضا(ع) در ارتباط با تولید کنندگان صنایع دستی مصوب شده و در آستانه تخصیص است و به زودی در اختیار هنرمندان قرار می گیرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم شب فرهنگی لرستان در هفته گردشگری امسال و استقبال گردشگران گفت: این برنامه ها باید ادامه داشته باشد که با مساعدت استاندار لرستان می توانیم در استانهای دیگر هم شب فرهنگی لرستان داشته باشیم.