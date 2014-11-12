به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، در صورت به نتیجه رسیدن این گفتگوها، رابرت دنیرو یک بار دیگر با دیوید او راسل همکاری خواهد کرد.

فیلم جدید دیوید او راسل با عنوان «جوی» برای کمپانی فاکس قرن 2000 ساخته می شود و داستان جوی مانگانو مخترع و کارآفرین آمریکایی را تصویر می کند.

دنیرو با این دو نفر در فیلم «دفترچه بارقه امیدبخش» در سال 2012 همکاری کرده بود و برای بازی در این فیلم در نقش شخصیت پدری که خیلی هم عصبی است، نامزد دریافت اسکار برای نقش مکمل شد. او یک حضور کوچک در فیلم بعدی اوراسل یعنی «کلاهبرداری آمریکایی» نیز داشت.

باید گروه بازیگران فیلم جدید اوراسل به سرعت کامل شود تا او بتواند طبق برنامه ریزی ها از ماه فوریه کار فیلمبرداری را شروع کند.

حضور دنیرو مشروط به بسته شدن قرارداد لارنس اعلام شده بود و او این قرارداد را در اواسط تابستان بسته بود.

راسل فیلمنامه این فیلم را با آنی مامولو نویسنده «ساقدوشان عروس» بازنویسی کرده و در آن داستان تبدیل شدن مانگانو از مادری که به تنهایی باید سه فرزندش را بزرگ کند به یک چهره مشهور را بیان می کند. این زن جوان با اختراع لوازمی برای تمیز کردن منزل به عنوان یک کارآفرین بزرگ شناخته می شود.

در این فیلم مانگانو با بازی لارنس تصویر می‌شود و دنیرو در نقش پدر او که یک مغازه‌دار است، بازی خواهد کرد.

دنیرو فیلمبرداری فیلم «پدربزرگ کثیف» را در ماه ژانویه در پیش روی دارد.