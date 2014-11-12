وزیر پیشنهادی علوم یکشنبه آینده به کمیسیون آموزش مجلس می رود

سخنگوی کمیسیون آموزش گفت: وزیر پیشنهادی علوم روز یکشنبه هفته آینده به کمیسیون آموزش مجلس دعوت می شود تا هم برنامه خود را ارایه کند و هم به سئوالات و دغدغه های نمایندگان پاسخ دهد.