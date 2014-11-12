وزیر پیشنهادی علوم یکشنبه آینده به کمیسیون آموزش مجلس می رود

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش که درباره بررسی گزینه پیشنهادی وزارت علوم بود گفت: نامه رئیس جمهور درباره معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در مجلس اعلام وصول شد برهمین اساس عصر روز گذشته در جلسه کمیسیون مباحثی در خصوص گزینه پیشنهادی وزارت علوم مطرح شد.
وی افزود: اطلاعات پراکنده اعضا کمیسیون در خصوص گزینه پیشنهادی وزارت علوم ردو بدل شد ولی جمع بندی نهایی صورت نگرفت .
سخنگوی کمیسیون آموزش افزود: برای جمع بندی نهایی قرار شد یکشنبه هفته آینده دکتر دانش آشتیانی به کمیسیون آموزش دعوت شود و با ارایه برنامه خود به سئوالات و دغدغه های نمایندگان نیز پاسخ دهد.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را برای تصدی پست وزارت علوم به مجلس معرفی کرد.